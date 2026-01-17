Trump invitó a Milei a integrar el Board of Peace, el nuevo órgano internacional para mediar en conflictos globales

Javier Milei reveló que recibió una invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la Argentina integre el Board of Peace, un nuevo espacio internacional orientado a impulsar acuerdos en regiones atravesadas por conflictos armados. El mandatario argentino difundió la noticia desde su cuenta en X, donde además publicó la carta enviada por su par estadounidense.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei. Según describió, la organización fue creada por Trump con el objetivo de “promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

En su mensaje, el Presidente ratificó la postura del Gobierno en materia de política exterior. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, señaló. El posteo cerró con su habitual consigna: “Viva la libertad, carajo”.

La carta de Trump, difundida por Milei, detalla que la invitación forma parte de un plan integral presentado por Estados Unidos para resolver el conflicto en Gaza. El mandatario norteamericano recordó que el 29 de septiembre de 2025 lanzó una hoja de ruta de 20 puntos que —según afirmó— recibió apoyo de líderes de Medio Oriente, Israel y Europa. Además, mencionó la aprobación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda ese enfoque.

Trump definió al Board of Peace como “la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás”, concebida como una organización internacional y una administración de transición destinada a impulsar acuerdos de paz. También subrayó que estará compuesta por “un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”.

El presidente estadounidense invitó formalmente a la Argentina a integrarse como miembro fundador y aclaró que cada país podrá designar a un representante para participar de las reuniones. A la vez, indicó que la documentación necesaria para sumarse al organismo ya fue puesta a disposición de los convocados.

La noticia tuvo repercusión inmediata entre los funcionarios del Gobierno argentino. El embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, celebró el gesto y afirmó que el plan impulsado por Trump demuestra que la paz “exige decisión política, coraje y nuevos instrumentos internacionales”. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno compartió el anuncio del Presidente y lo acompañó con un escueto mensaje: “Fenómeno barrial”.

La invitación refuerza el vínculo político entre Milei y Trump, en un momento de alineamiento estratégico entre Buenos Aires y Washington, y coloca a la Argentina dentro de un esquema que aspira a intervenir en uno de los conflictos más sensibles del escenario internacional.