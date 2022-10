Titi Paz y Pachi Pascual, 'los pibes' que se prendieron al sueño de Del Bono en el Regional

"Como vivo cerca de la cancha de Del Bono y conozco al DT, le pedí si tenían un lugar para ir a entrenar, solo para moverme y mantenerme un poco. De a poco me fui poniendo mejor y cuando me llego la invitación para el Torneo, acepté, quise jugar y darle una mano. No pensaba volver jugar a esta edad, por más que uno nunca se quita el traje de jugador y siempre sigue pensando que juga al fútbol, no lo pensaba. La última vez que jugué profesional fue en Peñarol (en 2017)", relató el jugador sanjuanino.

image.png

Paz tiene un taller de ropa en el centro y dirige un equipo de la Liga de Profesionales, ahora volvió a ponerse los botines en el equipo de la Esquina Colorada. Con muchos partidos en el lomo y de varias instancias, 'Titi' sabe muy bien de qué idioma se trata este torneo: "Trasmitimos la experiencia, hay un plantel con chicos muy jóvenes y nos toca transmitir toda la experiencia a ellos chicos. Ahora capaz el rol que me toca cumplir es otro".

Más allá de la competencia y de la responsabilidad que asumió en el equipo, afirmó: "Quiero disfrutar de este último año en la cancha, de que mi vieja vuelva a verme jugar y de retirarme bien. Esta camiseta ya me tocó vestirla una vez (del 2007 al 2011) y fue una época en la que viví cosas muy lindas, salimos campeones y ascendimos al Federal B. Este club es tan lindo, donde la gente me ha tratado bien siempre y le tengo mucho aprecio, por ahí es el momento".

Maximiliano 'Pachi' Pascual, delantero goleador y el típico 'molesto' dentro de la cancha. Es el más grande del grupo y es el que más sabe de la clase de torneo que está disputando. Salió del semillero de Alianza, donde hizo inferiores y hasta debutó en el primer equipo. Su carrera después lo llevó por Unión de Villa Krause, un paso fugaz por Desamparados y Villa Obrera. Después del club de Chimbas, dijo basta y comenzó como técnico en las inferiores de San Martín, Reserva y Local. Sumó minutos en la Copa de Campeones y lo último, al igual que Paz y a la vez compañero, estuvo en Juventud Unida de Pocito.

"Ya había dejado y nunca más pensé que iba a volver a jugar. Ahora se me presentó esta oportunidad y estoy acá. Me llamaron los dirigentes, estaba el 'Titi' (Paz) entrenando y él ayudo mucho para que fuera. Me sentí cómodo del primer momento y de a poco estoy logrando todo", contó el delantero.

image.png

Pascual trabaja en el área de deportes del municipio de Santa Lucía y a su vez es técnico de 4 equipos de la Liga de Profesionales, un día dinámico y con mucha responsabilidad. De regreso, vistiendo los colores de Del Bono y con la vista puesta en el arco en el Regional Amateur.

"Es un orgullo que un club como Del Bono nos haya abierto las puertas. Hasta que terminemos de jugar siempre va a existir la adrenalina de entrar a una cancha, de entrar a un vestuario, eso es algo único. Vivir eso de nuevo a nuestra edad es algo muy lindo y lo vamos a disfrutar", cerró el delantero Pascual.

LA DUPLA DE 'PIBES' QUE SE PRENDIÓ AL SUEÑO BODEGUERO EN EL REGIONAL