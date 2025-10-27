Arrancó una pavimentación que muchos sanjuaninos esperaron por años

El deseo de muchísimos sanjuaninos que transitan diariamente por Rawson comenzó a materializarse. Este lunes 27 de octubre, las máquinas de Vialidad Provincial iniciaron por fin la pavimentación de la calle Lemos , un trabajo que no solo era muy esperado sino que además está prometido para resolverse en tiempo récord. Las tareas se concentran en la intersección con Superiora.

La pavimentación de tramos claves de la Lemos era un reclamo que se venía arrastrando por años en el departamento. El anuncio oficial de que se realizarían los trabajos lo hizo el gobernador Marcelo Orrego a principios de septiembre, en el marco del aniversario de Rawson.

La gran novedad es la velocidad con la que se ejecutarán estas obras. Desde Vialidad Provincial confirmaron oportunamente a TIEMPO DE SAN JUAN que la solución es exprés: los trabajos podrían concretarse en apenas dos semanas.

La ejecución será rápida porque no se necesitó licitación, ya que se utiliza el Contrato de Concreto Asfáltico en Caliente vigente. Esta intervención generará una "mejora sustancial en la transitabilidad y seguridad" de los tramos que quedaron en malas condiciones tras obras anteriores de cloacas y agua potable.

Se pavimentarán tramos estratégicos: en la Lemos, será desde la Doctor Ortega (Superiora) hasta Calle 5, por alrededor de 1,33 km. Esta arteria es clave en el eje Norte-Sur, no solo para Rawson sino para todo el Gran San Juan.

¿Qué están haciendo las máquinas?

Los trabajos comenzaron este lunes a las 7 de la mañana, arrancando puntualmente en la Calle Lemos, desde La Superiora (Doctor Ortega) hacia el Sur. La zona está cortada por ahora en unos 300 metros, que van desde Superiora hasta Calle Devoto, afectando los tramos Superiora, Síbori, Calvento y Devoto. El tránsito se corta alrededor de las 7 de la mañana y se prevé que se habilite nuevamente cerca de las 4 de la tarde, ya que es una arteria sumamente transitada.

Desde primera hora de este lunes, se vio un trabajo intenso de preparación. Los operarios se concentraron en limpiar la zona y ganar espacio. Sucede que la tierra le había quitado lugar al asfalto con el tiempo. La labor inicial consiste en pasar las máquinas por las orillas y los costados de la calle, recuperando amplitud. La calle quedará con 6,70 metros de ancho pavimentado en este tramo de más de un kilómetro, que va desde Superiora hasta Calle 5.

Una vez que se termine de limpiar y ganar calzada, se va a proceder al bacheo. Recién cuando todo ese trabajo preparatorio esté listo, se colocará la carpeta asfáltica, siguiendo la metodología que se viene usando en toda la provincia.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.38.16

Más que asfalto: el plan de la "Lemos"

La pavimentación de la Calle Lemos no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto mucho más ambicioso que la Municipalidad de Rawson viene cocinando desde el año pasado. El intendente Carlos Munisaga contaba con el apoyo del Gobierno Provincial para que se haga este asfalto, lo que es el punto de partida para una renovación integral.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.38.18

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.38.17

El plan es transformar la calle Lemos y su entorno, junto al Parque de Rawson, en un nuevo polo de atracción comercial y gastronómica. Esta idea incluye la creación de un paseo urbano con pérgolas, asientos, reforestación, paradas de colectivo y hasta un museo a cielo abierto.

El jefe comunal confía en que, mientras Vialidad Provincial costeó la repavimentación del primer tramo, las obras civiles de embellecimiento se financiarán con fondos municipales. La pavimentación es así el primer gran paso para darle a esta zona la potencia que tiene para ofrecer a los sanjuaninos.