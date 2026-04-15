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Así se vio el arcoíris en Valle Fértil

El fenómeno apareció tras las tormentas de la madrugada de este miércoles y también pudo observarse en el Gran San Juan, donde incluso se formó un doble arcoíris.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de las tormentas registradas en distintas zonas de San Juan, el cielo regaló una postal que no pasó desapercibida. Un impactante arcoíris se dejó ver en varios rincones de la provincia y uno de los escenarios más llamativos fue Valle Fértil, donde vecinos lograron captarlo en imágenes.

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Las fotografías fueron tomadas en Astica, donde el fenómeno se presentó con gran nitidez tras el paso de la lluvia, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

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Un doble arcoíris en el Gran San Juan

En paralelo, el espectáculo también se replicó en el Gran San Juan. Tras la tormenta que se registró durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, un doble arcoíris tiñó el cielo y llevó a muchos a sacar sus celulares para inmortalizar el momento.

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Tal como había sido anticipado, las precipitaciones comenzaron pasada la 1 y se extendieron de manera intermitente hasta cerca de las 6. Luego, con el cielo en proceso de despeje, minutos antes de las 9 apareció el fenómeno que sorprendió a quienes transitaban por Capital.

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