martes 24 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Mirá cómo fue el choque fatal del avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de Estado Unidos

El insólito hecho dejó el saldo de dos fallecidos, el piloto y el copiloto. Más de 40 personas terminaron lesionadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
69c27634eb9dd_992_558!
Lee además
tras el choque fatal en ruta 20, el conductor del audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo
Tragedia en 9 de Julio

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo
impactante choque en chimbas: un conductor perdio el control, se estrello contra un arbol y termino arriba de una vereda
Pudo ser una tragedia

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda

El accidente ocurrió a las 23.40 (hora local) del domingo último, cuando el avión, que realizaba un vuelo de Jazz Aviation, impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves, que respondía a un incidente separado, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Una cámara de la base aérea captó el momento del brutal impacto y un video se viralizó en redes sociales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Así fue el choque del avión Air Canadá con un camión de Bomberos en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos. El accidente dejó el saldo de dos fallecidos, el piloto y el copiloto. Además, más de 40 heridos. Los detalles en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

El avión se desplazaba a 209 kilómetros por hora justo antes de impactar contra el camión de bomberos.

La aeronave había despegado en el aeropuerto internacional Trudeau, de Montreal, poco después de las 22.30 (hora de Miami) y llegado a LaGuardia a las 23.30, según puntualizó el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Respecto de los lesionados, se consignó que otros dos miembros de la tripulación, 41 pasajeros y dos hombres que estaban en el camión fueron asistidos en un hospital.

El avión transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, consignaron medios estadounidenses como CNN.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que había respondido a un incidente que involucraba a un avión y un vehículo en la pista de LaGuardia a las 23.38 (hora local).

Fuente: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Empresario inmobiliario y nadador: quién es el riojano que fue condenado por el choque fatal en Ruta 141

Volcó una camioneta en Capital, tras un choque con un auto

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Según Unicef, más de 2.100 niños han muerto o resultado heridos desde la escalada del conflicto en Medio Oriente

Israel reanuda los ataques en los suburbios del sur de Beirut

Al menos ocho muertos y 83 heridos deja accidente de avión militar en sur de Colombia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en brasil
Debate

Comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

En el barrio chino sanjuanino que se hizo tendencia en cuestión de meses, el ramen y los peperos son los favoritos de los clientes. video
Tendencia

El "barrio chino" sanjuanino: la novedad que atrapa a jóvenes con productos virales y sinogramas

¡Encontré a mi novia!: un influencer estadounidense quedó enamorado de los paisajes y la limpieza de San Juan
Videos

"¡Encontré a mi novia!": un influencer estadounidense quedó enamorado de los paisajes y la limpieza de San Juan

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo
Tragedia en 9 de Julio

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo

Según expresaron, buscaban a Mauro Raúl Pizorno -de 48 años- y Germán José Gómez -de 37-.
Camino a Maradona

Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Te Puede Interesar

Rawson busca combatir con tecnología la acumulación de basura en la vía pública tirada por inescrupulosos (foto ilustrativa).
Tecno control

Se viene el "Gran Hermano" anti basura en la comuna más populosa de San Juan

Por Miriam Walter
Luis Ardente, en exclusiva: los nueve años en San Juan, la pérdida de su padre en pleno ascenso y el secreto detrás de su silenciosa salida de San Martín video
Señor capitán

Luis Ardente, en exclusiva: los nueve años en San Juan, la pérdida de su padre en pleno ascenso y el secreto detrás de su silenciosa salida de San Martín

Del 77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado video
24M

Del '77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado

Con un Consejo de la Magistratura rengo, ¿para cuándo las elecciones en el Foro de Abogados?
Incertidumbre

Con un Consejo de la Magistratura "rengo", ¿para cuándo las elecciones en el Foro de Abogados?

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza video
Video

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza