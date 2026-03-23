Israel reanuda los ataques en los suburbios del sur de Beirut

Aviones de guerra israelíes llevaron a cabo dos ataques aéreos en Haret Hreik y Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes, tras una pausa de dos días, informó la emisora local Al-Jadeed.

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El ejército israelí había advertido previamente a los residentes de la zona de Dahieh que evacuaran varios distritos, incluidos Haret Hreik, Burj al-Barajneh, Chiyah, Ghadir, Laylaki y Ghobeiri.

Se escucharon explosiones de los ataques en todo Beirut y sus alrededores, y los aviones israelíes continuaron volando a baja altitud sobre la capital, según testigos.

En un comunicado posterior, el lunes, el ejército israelí anunció el lanzamiento de una nueva oleada de ataques en Beirut, dirigidos contra la “infraestructura de Hezbolá” en la capital libanesa.

Más temprano, el Ministerio de Salud Pública del Líbano y la agencia oficial de noticias NNA informaron que una persona murió en un ataque aéreo israelí contra un apartamento de un edificio residencial en la zona de Hazmieh, al sureste de Beirut.

El alcalde de Hazmieh, Jean Asmar, quien inspeccionó el lugar, dijo que el resto de los residentes del edificio están a salvo, aunque el ataque causó daños materiales significativos.

Mientras tanto, el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, dijo en la plataforma de redes sociales X que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron a un saboteador de la Fuerza Quds en Beirut poco antes del ataque aéreo.

También el lunes, medios de comunicación y fuentes de seguridad libanesas dijeron que aviones de guerra israelíes destruyeron el puente Al-Dalafa, uno de los puentes más grandes del Líbano, sobre el río Litani en el este del país.

Horas antes, la NNA informó que aviones de guerra israelíes destruyeron el puente Arzi sobre el río Litani en el sur del Líbano.

Mientras tanto, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) informó que su cuartel general en la ciudad sureña de Naqoura fue atacado con fuego y alcanzado por metralla y fragmentos de proyectiles, lo que obligó a las fuerzas de paz a permanecer en refugios.

La UNIFIL indicó que cree que el proyectil fue disparado por un actor no estatal.

El número total de muertos por los ataques aéreos israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 1.039, con 2.876 heridos, según informó el lunes el Ministerio de Salud Pública libanés.