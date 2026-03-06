sábado 7 de marzo 2026

Guerra

Israel anunció ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad.

Por Agencia NA
image

Israel informó que lanzó ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, en una nueva escalada del conflicto con Irán. El anuncio se produjo después de que medios estatales iraníes reportaran una explosión en la zona oeste de la capital.

Israel y Estados Unidos realizaron nuevos bombardeos en Beirut, la capital de Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah.
Sexto día del conflicto

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano
Continúa el conflicto en Medio Oriente. Israel atacó los centros de mando de Beirut, en Líbano.
Conflicto en Medio Oriente

Ahora, Israel atacó los centros de mando de Hizbulá en Beirut

Según indicó el ejército israelí , las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla entre ambos países.

Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.

Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.

