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Educación

Un departamento de San Juan ofrece becas para estudiantes universitarios y nivel terciario

El municipio abrió la convocatoria 2026 para acceder a distintos programas de ayuda económica. La inscripción estará disponible hasta el 14 de mayo y alcanza a estudiantes con domicilio en el departamento que cursan dentro y fuera del distrito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de Iglesia puso en marcha la inscripción para las Becas Terciarias y Universitarias 2026, un programa destinado a acompañar económicamente a estudiantes que continúan su formación fuera del departamento. La convocatoria ya se encuentra abierta y se extenderá hasta el próximo 14 de mayo.

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Según informaron desde el área de Educación y Desarrollo Local, los interesados deberán acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, a la oficina ubicada en Rodeo, donde se realiza la recepción de la documentación correspondiente.

El programa está dirigido a estudiantes iglesianos que cursan carreras terciarias o universitarias de manera presencial fuera del departamento. Entre los requisitos, se solicita acreditar condición de alumno regular, tener entre 18 y 35 años, presentar DNI, certificado académico y constancia de domicilio en Iglesia, entre otros puntos. Además, no deberán percibir otra ayuda económica municipal ni registrar actividad laboral formal.

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Desde fuentes oficiales destacaron que el departamento cuenta con una amplia variedad de líneas de becas que buscan abarcar distintas realidades educativas. En ese sentido, mencionaron las becas destinadas a estudiantes que cursan fuera de la provincia, así como también las denominadas “Santo Domingo”, orientadas a quienes estudian profesorados vinculados a la enseñanza primaria e inicial en el Instituto San Buenaventura, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo.

A su vez, indicaron que existen las becas “Domingo Faustino Sarmiento”, pensadas para aquellos estudiantes que no encuadran en otros programas específicos, funcionando como una alternativa de inclusión para ampliar el alcance de la asistencia.

De acuerdo a los datos oficiales, durante el año pasado se logró cubrir a unos 250 alumnos mediante la articulación entre becas municipales y aportes del Ministerio de Minería.

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de políticas públicas, que buscan sostener la continuidad educativa de los jóvenes del departamento, especialmente aquellos que deben trasladarse para estudiar.

La documentación completa deberá presentarse al momento de la inscripción, sin excepción. Desde el municipio recomendaron no dejar el trámite para último momento y difundir la información entre potenciales beneficiarios.

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