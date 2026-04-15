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Capacitación

Situaciones límite y acción rápida: un entrenamiento a full para 150 penitenciarios de San Juan

El curso fortalece la capacidad operativa y la toma de decisiones en situaciones de alta exigencia, incorporando herramientas para actuar con mayor coordinación y eficacia dentro del establecimiento penitenciario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan capacita a su personal penitenciario.

San Juan capacita a su personal penitenciario.

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria lleva adelante una capacitación en técnicas de infantería destinada a más de 150 efectivos, durante 14 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y profesionalizar al personal. La actividad es dictada por instructores pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas y busca optimizar la respuesta ante situaciones complejas dentro del Servicio Penitenciario.

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Este entrenamiento es un eje central en la política de seguridad provincial, que prioriza la capacitación continua como herramienta para elevar el nivel profesional de las fuerzas. A través de contenidos prácticos, los agentes incorporan habilidades para actuar con orden, coordinación y eficacia en contextos de alta exigencia.

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La formación da herramientas tácticas para el control interno, las requisas y la gestión de incidentes, reduciendo la improvisación y minimizando riesgos en el servicio diario. Además, promueve el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión, aspectos fundamentales para el desempeño operativo.

Según informaron oficialmente, la actividad está enmarcada en el uso racional de la fuerza y el respeto por los derechos humanos, la capacitación apunta a garantizar intervenciones seguras y responsables dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta preparación técnica resulta clave para sostener el orden interno y fortalecer la seguridad en cada unidad.

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