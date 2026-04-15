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Procedimiento

Se robaron un burro de una finca de 25 de Mayo y la Policía lo encontró descuartizado

El hecho está siendo investigado como presunto abigeato. No hay personas detenidas. Personal de comisaría 10ma sigue la investigación del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un aberrante caso de abigeato ocurrió en 25 de Mayo. Lo que comenzó como la búsqueda de un animal de trabajo terminó en un macabro hallazgo en cercanías de un canal de riego, donde efectivos policiales encontraron los restos del equino faenado.

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La investigación se inició formalmente el pasado 13 de abril. El damnificado, de 58 años y dueño de la Finca Cassab Ahun (ubicada en la intersección de Calle 2 y Calle 20), denunció que personas desconocidas habían ingresado al corral de su propiedad para sustraerle un burro de pelaje gris ceniza, tamaño mediano y sin marca de fuego.

Tras la denuncia, el personal de la Comisaría 10ma de 25 de Mayo, en conjunto con la Unidad de Policía Rural Nº 3, inició un intenso operativo de rastrillaje por las zonas aledañas. Lamentablemente, las esperanzas de encontrar al animal con vida se desvanecieron este 14 de abril, alrededor de las 14:00 horas. En las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 270 y Calle Divisoria, cerca de un canal de riego, los efectivos hallaron al animal descuartizado

La causa está caratulada provisoriamente como abigeato y está siendo investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.

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