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En Rawson

Le abrieron el auto a un jubilado en plena madrugada y terminaron tras las rejas

El hecho ocurrió de madrugada en el Barrio Orzali, donde delincuentes forzaron el baúl de un auto y se llevaron varios elementos. Hay dos aprehendidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 77 años fue víctima de un robo en el departamento Rawson, luego de que delincuentes violentaran el baúl de su vehículo mientras estaba estacionado en el edificio donde reside, en el Barrio Orzali.

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Según relató el damnificado, había dejado su Renault Kwid rojo con las medidas de seguridad correspondientes. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, un ruido proveniente del estacionamiento lo alertó. Al salir a verificar, constató que autores desconocidos habían forzado la cerradura del baúl.

Del interior del vehículo sustrajeron una rueda de auxilio nueva con llanta de chapa y cubierta Continental 165/70/R14 con sus tres tornillos, un gato hidráulico color negro, una llave para retirar la rueda y un kit de matafuegos con balizas y chaleco reflectivo que se encontraba en una bolsa original de fábrica.

De acuerdo a lo informado, el edificio no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificultó en un primer momento la identificación de los autores.

Tras las tareas investigativas, personal policial logró la aprehensión de dos hombres, identificados como Riveros y Lucero, quienes quedaron vinculados a la causa.

La investigación fue caratulada como robo y quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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