Consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre superará el 2%

Este martes en horas de la tarde el INDEC dará a conocer el dato oficial relacionado a la inflación del septiembre. Analistas y consultoras coinciden que el IPC del último mes superará el 2%, dato que no se registra desde abril.

En su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fines de septiembre, el Banco Central (BCRA) mostró que los 42 participantes pronosticaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1% en dicho mes. En el REM previo, la inflación prevista para este período era de 1,8%.

Desde la consultara EcoGo, se proyectó una inflación en el orden del 2,3%, señalando que los mayores aumentos se dieron en el rubro alimentos durante la primera mitad del mes. En el caso de Analytica, el IPC sería de 2,1% y desde Equilibria estimaron un índice del 2,3%.

Por su parte, LCG señala que el IPC será del 2,3%, registrando las principales subas en alimentos como frutas, panificados y carnes. El dato más elevado dentro de los pronósticos los arrojó PriceStats, la consultora de Alberto Cavallo, que señala que la inflación será del 2,9%.

De confirmarse las proyecciones más elevadas, el IPC nacional podría ubicarse entre 2,3% y 2,9%, interrumpiendo la tendencia de desaceleración que se mantenía desde mediados de año.

Dentro de los factores que ejercieron presión en el IPC se encuentra la suba del dólar, donde algunos rubros decidieron actualizar las listas basándose en el dólar blue; el cambio de estación en lo que es indumentaria, con precios actualizados; como la actualización de tarifas de algunos servicios, como comunicación, educación, salud, entre otros.