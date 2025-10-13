Ataque motochorros en el centro: rompieron una ventanilla de un vehículo y robaron $200.000

Una mujer fue víctima de un violento robo mientras esperaba el semáforo en una esquina céntrica de Capital. Los delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta y escaparon con su cartera, en la que llevaba $200.000.
La víctima fue una mujer que detuvo su camioneta en un semáforo y fue sorprendida por dos motochorros. Le robaron la cartera con esa suma de dinero.
El hecho ocurrió alrededor de las 21 del martes último en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alem, en pleno centro sanjuanino. La víctima, de apellido Cruz y 36 años, contó a la Policía que viajaba a bordo de su camioneta Ford Territory y se había detenido en el semáforo de esa intersección, según fuentes judiciales.
En esos instantes, dos sujetos en moto se pararon a la par, del lado del acompañante. De pronto, escuchó un estruendo y vio cómo estallaba el vidrio de una de las ventanillas. Fue entonces cuando observó a uno de los delincuentes que metió la mano y le arrebató la cartera, para luego subirse a la moto y huir a toda velocidad.
Dentro del bolso llevaba $200.000, documentación personal y otros objetos. La mujer quedó en estado de shock y más tarde radicó la denuncia en la Comisaría 4ª. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.