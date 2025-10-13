Ataque motochorros en el centro: rompieron una ventanilla de un vehículo y robaron $200.000

Una mujer fue víctima de un violento robo mientras esperaba el semáforo en una esquina céntrica de Capital. Los delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta y escaparon con su cartera, en la que llevaba $200.000.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del martes último en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alem, en pleno centro sanjuanino. La víctima, de apellido Cruz y 36 años, contó a la Policía que viajaba a bordo de su camioneta Ford Territory y se había detenido en el semáforo de esa intersección, según fuentes judiciales.

En esos instantes, dos sujetos en moto se pararon a la par, del lado del acompañante. De pronto, escuchó un estruendo y vio cómo estallaba el vidrio de una de las ventanillas. Fue entonces cuando observó a uno de los delincuentes que metió la mano y le arrebató la cartera, para luego subirse a la moto y huir a toda velocidad.

Dentro del bolso llevaba $200.000, documentación personal y otros objetos. La mujer quedó en estado de shock y más tarde radicó la denuncia en la Comisaría 4ª. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.