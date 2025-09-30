La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio

A casi un año del mega operativo federal en 25 de Mayo, donde fue desbaratada una banda dedicada al narcotráfico y en el cual se secuestraron más de 115 kilogramos de marihuana , se confirmó que la causa fue elevada a juicio . La banda tiene 9 involucrados , entre ellos, el empleado municipal Ángel Carlos Garay alias el “Richar”, que lo acusan de transportar la marihuana en una movilidad del municipio. Como así también, se confirmó que el noveno sujeto que compone esta banda es Cristian Jesús Latorre , padre de la menor de 7 años que perdió la vida en el trágico incendio en 25 de Mayo , el pasado 23 de septiembre.

Exclusivo Procesan con cárcel al empleado municipal de 25 de Mayo junto a otros siete miembros de una banda dedicada al narcotráfico

Justicia Federal Cómo operaban, cómo los detuvieron y qué dijeron los narcos del caso que involucra al municipio de 25 de Mayo

Los 9 involucrados son Ángel Carlos Garay (el empleado municipal de 25 de Mayo), Angélica de las Mercedes Falcón (39), Melisa Elizabeth González (33), Raúl Horacio Vargas Díaz (60), Pablo Federico Castillo (45), Héctor Leonardo Guiñez (46), Luis Alberto Garipe (41), Marcela Verónica Recupero (47) y Cristian Jesús Latorre.

Todos irán a juicio por infringir el Artículo 5 - Inciso C, agravado por el Artículo 11 - Inciso C de la Ley 23.737 (drogas), en calidad de autor. Por esta caratula, los involucrados podrían recibir hasta 20 años de prisión, el mínimo es de 6 años, por ende el delito no es excarcelable. Todavía no hay fecha para que inicie el debate, como así tampoco el tribunal que lo compondrá.

Todos están con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Algunos buscaron la libertad, pero les fue denegada por la Justicia en 7 casos. Dos de los involucrados están con domiciliaria, se trata de González y Recupero. Ésta última porque tiene un problema de salud grave.

Cuando la banda fue desbaratada detuvieron a 7 personas y quedaron con pedido de captura Recupero y Latorre. Recupero fue atrapada a las semanas en la vía pública.

Con respecto a Latorre, lo atraparon en los primeros días de enero en 25 de Mayo. Según fuentes del caso, este hombre fue a preguntar una inquietud personal a la seccional policial, los efectivos confirmaron que tenía pedido de captura y quedó aprehendido.

Latorre, investigado por integrar otra banda narco y marcado por la tragedia

El pasado lunes 22 de septiembre se dieron a conoce los 11 nombres que estaban involucrados en otra megacausa de droga y que también operaba desde el interior del penal de Chimbas. En este artículo salió el nombre de Cristian Jesús Latorre,

image Imagen del procedimiento de la otra causa federal, desbaratada hace unas semanas.

El mismo era señalado de ocupar un rol en esta investigación, precisamente, los investigadores detectaron a Danisa Yasmín Aveiro (su pareja) como nexo externo: según la pesquisa, ella introducía estupefacientes para su pareja Latorre, que estaba preso en el Penal. Durante los allanamientos, en la celda 101 de Latorre se hallaron 47 gramos de cocaína.

Por esta causa en particular, a Latorre le han otorgado prisión preventiva por 90 días.

Un día después a conocerse esta causa federal, el 23 de septiembre alrededor de la 2:00 de la madrugada, ocurrió la tragedia en 25 de Mayo. La casa donde vivía él y su familia. Lamentablemente como consecuencia del siniestro, su hija de 7 años perdía la vida. Su pareja, Danisa Aveiro, terminó con el 100% del cuerpo quemado y su hijo, de 1 año, intoxicado por inhalar humo.

image Danisa Aveiro con su hija de 7 años que perdió la vida.

“Richar”, el empleado municipal de 25 de Mayo que creyó que llevaba ropa

Entre los detenidos por la causa de los 115 kilogramos de marihuana, que explotó en noviembre de 2024, uno de ellos fue Ángel Carlos Garay. El empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo fue atrapado en una estación de servicio cuando estaba a bordo de la movilidad de la comuna.

image En esta estación de servicio secuestraron la camioneta y detuvieron al empleado municipal.

¿Cómo fueron los movimientos de Garay?

Según la pesquisa, Garay fue con Falcón a buscar la mercancía que traía Castillo a bordo de un camión. La subieron a la movilidad del municipio y la llevaron directo a la casa de Falcón (donde encontraron toda la droga). Ahí, Garay se fue de la casa a una estación de servicio; lugar donde lo abordó personal de la Policía Federal. En el interior de la movilidad no había droga.

El polémico empleado municipal veinticinqueño involucrado en esta mega causa no aparecía en el radar de los investigadores. De igual forma tuvo participación directa cuando el día que llegó el cargamento (viernes 1 de noviembre) a San Juan.

Supuestamente Falcón le dijo a Garay que necesitaba ayuda para transportar ropa desde la ruta hacia su casa. En su declaración indagatoria, “Richar” dijo que pensaba que estaba llevando ropa. Y eso no es todo, la misma Falcón dijo que Ángel Carlos “Richar” Garay no tiene relación con los hechos. De igual forma, para la Justicia no resulta razonable que Garay no se haya dado cuenta que los bultos que descargó eran de droga. Para los investigadores no es lógica la explicación tanto por la cantidad, el peso y el modo que fueron a buscar la “ropa”, transacción que se hizo en horas de la madrugada.

Qué maniobra fue utilizada por estos sujetos

Para la Justicia Federal está más que comprobado que todos estos miembros se dedicaban a la venta de estupefacientes, que la misma la adquirían con gente del litoral argentino siendo el contacto el camionero oriundo de Chaco, Pablo Castillo, y después era transportada desde el Norte argentino hacia la provincia.

Esta investigación comenzó con la caída de cinco narcos en Rawson. Tras este procedimiento, la investigación siguió su rumbo, ya que podía haber otros sujetos involucrados

El primero en caer en esta nueva investigación fue Raúl Vargas, un sujeto que estaba en el penal de Chimbas. Su teléfono fue intervenido y se comprobó que este tenía charlas con otras personas dedicadas al narcomenudeo.

image Imagen del procedimiento en la casa de Falcón.

Ahí salió el segundo nombre, Melisa González, que es cuñada de Vargas. Y también se pudo comprobar que -utilizando el mismo teléfono de Vargas- Luis Alberto Garipe tenía contacto con un chaqueño. Se confirmó que entre ellos había una comunicación sobre un cargamento de droga del Litoral con destino la provincia.

Ese chaqueño resultó ser el camionero Pablo Castillo. Ahí aparece el nombre de Angélica Falcón, que es pareja de Garipe. Esta tenía comunicación en redes sociales con el Chaqueño que lo conocían como “Messi” o “Messinger” y trasmitía las órdenes de Castillo para Garipe.

Esta investigación hizo caer al otro involucrado, Leonardo Guiñez. Persona que estaba al tanto de las operaciones de Garipe y estaba en permanente comunicación con otras personas para adquirir los cargamentos.

Vargas y González se encargaban de llevar a cabo las ventas al menudeo.

Ahí sale el nombre de Marcela Verónica Recupero, que es pareja de Guiñez. Estos mantenían comunicación por la llegada a la provincia del cargamento de marihuana

image La casa de Falcón después del secuestro de droga.

Según la investigación, una transacción no se concretó porque el camión tuvo desperfectos en Buenos Aires y no podía viajar a San Juan. Ahí salió a luz que Garipe, Guiñez y Vargas intentaron ofrecer la carga a otras personas de esa provincia.

Lo recabado por la Justicia también hizo comprobar que Garipe y Vargas tenían otra línea de abastecimiento, de cocaína precisamente. Esta persona identificada como C.L. también proveía a Falcón.

image

La maniobra de Recupero (la última en ser detenida) era la encargada de cobrar y recaudar el dinero de las ventas y también comercializaba. González y Falcón eran clientas de Recupero.

Finalmente, para la justicia está comprobado que Garipe, Vargas y Guiñez se encargaban de la línea de abastecimiento. Falcón, González y Recupero se ocupaban de la comercialización y cobranzas.