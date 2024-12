Procesan con cárcel al empleado municipal de 25 de Mayo junto a otros siete miembros de una banda dedicada al narcotráfico

Transporte, distribución y venta de estupefacientes (Artículo 5, Inciso C) agravado por ser más de tres personas involucradas (Artículo 11, Inciso C de la Ley 23.7379) en calidad de coautores. Por esta carátula, fueron procesados con prisión preventiva ; tanto el empleado municipal de 25 de Mayo, Ángel Carlos “Richar” Garay (40) y los otros siete miembros de la banda criminal dedicada al narcotráfico y que fue atrapada con 115 kilogramos de marihuana . Además, desde la Secretaría Penal N°5 del Segundo Juzgado Federal expresaron que embargaron a cada uno con $1.000.000.

Tras esa última operación, el procesamiento contra estos sujetos salió por la cantidad de elementos probatorios que fueron recolectados durante este período de investigación. Fuentes judiciales manifestaron que se pudo comprobar las distintas conexiones que hubo entre los involucrados y se corroboró la existencia de una banda criminal que se dedicaba a la venta de estupefacientes.

El polémico empleado municipal veinticinqueño involucrado en esta mega causa, Ángel Carlos “Richar” Garay, no aparecía en el radar de los investigadores. De igual forma tuvo participación directa cuando el día que llegó el cargamento (viernes 1 de noviembre) a San Juan.

image.png Casa de Falcón

La investigación realizada por el Juzgado Federal confirmó que fue Angélica Falcón la que se contactó con él y le dijo que necesitaba ayuda para trasladar ropa desde la Ruta a su casa porque ella no tenía movilidad. Esa madrugada, “Richar” Garay fue con el furgón de la Municipalidad de 25 de Mayo, buscó a Falcón y se dirigieron hasta el lugar donde fueron a buscar los bultos. Se hizo la transacción y ambos volvieron hacia la casa de Falcón. Desde la Justicia dicen que Garay estacionó el vehículo de culata en la casa y que los dos (junto a Falcón) descargaron los bultos.

En su declaración indagatoria, Richar dijo que pensaba que estaba llevando ropa. Y eso no es todo, la misma Falcón dijo que Ángel Carlos “Richar” Garay no tiene relación con los hechos. De igual forma, para la Justicia no resulta razonable que Garay no se haya dado cuenta que los 10 bultos que descargó eran de droga. Para los investigadores no es lógica la explicación tanto por la cantidad, el peso y el modo que fueron a buscar la “ropa”. Transacción que se hizo en horas de la madrugada.

Según la investigación llevada a cabo por la Justicia, todavía quedan recabar todas las pericias telefónicas; por tal razón todavía no se puede descartar que Garay no haya sido parte.

Con las primeras pericias se comprobó que Garay si tenía contacto con Falcón, como así también, como las hijas de esta.

Cómo fue la maniobra de los otros siete involucrados

Para la Justicia Federal está más que comprobado que todos estos miembros se dedicaban a la venta de estupefacientes, que la misma la adquirían con gente del litoral argentino siendo el contacto el camionero oriundo de Chaco, Pablo Castillo, y después era transportada desde el Norte argentino hacia la provincia.

Esta investigación comenzó con la caída de cinco narcos en Rawson. Tras este procedimiento, la investigación siguió su rumbo, ya que podía haber otros sujetos involucrados

El primero en caer en esta nueva investigación fue Raúl Vargas, un sujeto que estaba en el penal de Chimbas. Su teléfono fue intervenido y se comprobó que este tenía charlas con otras personas dedicadas al narcomenudeo.

Ahí salió el segundo nombre, Melisa González, que es cuñada de Vargas. Y también se pudo comprobar que -utilizando el mismo teléfono de Vargas- Luis Alberto Garipe tenía contacto con un chaqueño. Se confirmó que entre ellos había una comunicación sobre un cargamento de droga del Litoral con destino la provincia.

Ese chaqueño resultó ser el camionero Pablo Castillo. Ahí aparece el nombre de Angélica Falcón, que es pareja de Garipe. Esta tenía comunicación en redes sociales con el Chaqueño que lo conocían como “Messi” o “Messinger” y trasmitía las órdenes de Castillo para Garipe.

image.png Donde atraparon al empleado municipal los miembros de la PFA.

Esta investigación hizo caer al otro involucrado, Leonardo Guiñez. Persona que estaba al tanto de las operaciones de Garipe y estaba en permanente comunicación con otras personas para adquirir los cargamentos.

Vargas y González se encargaban de llevar a cabo las ventas al menudeo.

Ahí sale el nombre de Marcela Verónica Recupero, que es pareja de Guiñez. Estos mantenían comunicación por la llegada a la provincia del cargamento de marihuana

Según la investigación, una transacción no se concretó porque el camión tuvo desperfectos en Buenos Aires y no podía viajar a San Juan. Ahí salió a luz que Garipe, Guiñez y Vargas intentaron ofrecer la carga a otras personas de esa provincia.

Lo recabado por la Justicia también hizo comprobar que Garipe y Vargas tenían otra línea de abastecimiento, de cocaína precisamente. Esta persona identificada como C.L. también proveía a Falcón.

La maniobra de Recupero (la última en ser detenida) era la encargada de cobrar y recaudar el dinero de las ventas y también comercializaba. González y Falcón eran clientas de Recupero.

Finalmente, para la justicia está comprobado que Garipe, Vargas y Guiñez se encargaban de la línea de abastecimiento. Falcón, González y Recupero se ocupaban de la comercialización y cobranzas.