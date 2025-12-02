martes 2 de diciembre 2025

Alerta

Trump advirtió que Estados Unidos comenzará a atacar por tierra en el Caribe

En el marco de su anunciada lucha contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump dejó definiciones terminantes ante su Gabinete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración iniciará "muy pronto" ataques terrestres contra narcotraficantes en el Caribe, intensificando el nivel del despliegue militar en la región. La declaración se realizó durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario justificó la inminente ofensiva terrestre señalando que "la tierra es mucho más fácil" que las operaciones marítimas. Ante la prensa, Trump afirmó: "Vamos a empezar a realizar esos ataques terrestres. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman". Agregó que "conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”.

Venezuela, eje de la intensificación

Las fuerzas militares estadounidenses intensificarán “muy pronto” los ataques directos contra redes de narcotráfico en Venezuela. Esta nueva fase es parte de la operación Lanza del Sur, impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado.

El anuncio se da en un clima de crecientes tensiones diplomáticas y operativas entre Washington y Caracas. La ofensiva militar estadounidense tiene lugar en un contexto de relaciones rotas con el líder venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección no fue reconocida por Washington.

Estados Unidos ha advertido que intensificará la lucha contra los narcoterroristas vinculados al régimen venezolano, lanzando la advertencia: “Te perseguiremos”. La administración Trump ha designado al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro, como una organización terrorista extranjera. Maduro enfrenta acusaciones de liderar este entramado de tráfico de drogas.

Contexto de la ofensiva militar

El anuncio de incursiones terrestres se produce en un contexto de alta tensión donde Estados Unidos ya mantenía un despliegue militar para combatir el narcotráfico. La nueva amenaza de ataques terrestres podría impactar directamente en países aliados o adversarios de la región.

Hasta ahora, los esfuerzos militares se habían concentrado en operativos navales y aéreos en el Caribe. Estados Unidos reconoce haber causado más de 80 muertes de narcotraficantes y haber destruido una veintena de embarcaciones en ataques preventivos en el Caribe y el Pacífico oriental, bajo el argumento de cortar rutas logísticas coordinadas desde Venezuela. Este refuerzo militar ha sido acompañado de severos procedimientos contra el narcotráfico.

El rechazo de Caracas

Mientras Washington endurece su presión —recientemente decretando el cierre total del espacio aéreo venezolano—, el régimen de Maduro continúa rechazando todas las acusaciones. Caracas asegura que Washington intenta forzar un cambio de régimen para controlar los recursos petroleros de Venezuela. En respuesta a las últimas amenazas, se realizaron marchas en Caracas en defensa de la “soberanía nacional”.

Las operaciones militares estadounidenses han levantado polémica tras reportes que cuestionan si, tras un ataque a una embarcación, hubo instrucciones para eliminar a sobrevivientes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó cualquier irregularidad, sosteniendo que los ataques fueron legales y aprobados por la cadena de mando, recibiendo el respaldo público del presidente Trump.

