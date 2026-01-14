RedTulum: cómo acceder a reintegros por pagar el colectivo con el celular

El Ministerio de Gobierno informó que los usuarios de la RedTulum pueden acceder a reintegros al abonar el pasaje del colectivo con el celular, gracias a promociones vigentes asociadas a nuevos medios de pago digitales. Se trata de beneficios externos al sistema SUBE, impulsados por Visa Débito y Mercado Pago.

En el caso de Visa Débito, el reintegro puede alcanzar hasta el 100% del valor del viaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Para acceder, el pago debe realizarse desde un teléfono celular mediante una billetera digital, con la tarjeta Visa Débito asociada y la tecnología NFC habilitada. El beneficio no aplica si se paga con la tarjeta física ni a través de códigos QR.

Desde la cartera de Gobierno aclararon que la devolución se acredita de manera automática en la cuenta del usuario, con plazos estimados de entre 20 y 30 días hábiles, según la entidad bancaria o billetera utilizada. Esta promoción estuvo vigente desde octubre y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, exclusivamente para tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina.

Por otra parte, se encuentra activa una promoción de Mercado Pago que ofrece el reintegro del 100% del valor del pasaje en viajes en colectivo, hasta agotar el stock de cupones o alcanzar un tope total de $150.000.000 en devoluciones, lo que ocurra primero. El beneficio es válido únicamente para usuarios que hayan recibido la notificación correspondiente y activen previamente la promoción desde la aplicación.

Para acceder al reintegro de Mercado Pago, los usuarios deben cumplir al menos una de estas condiciones: no haber realizado viajes previos en colectivos habilitados o en la red de subterráneos pagando con código QR de Mercado Pago; o no haber sido beneficiarios de promociones similares ni haber utilizado ese medio de pago desde el 15 de enero de 2025 hasta la activación de la oferta.