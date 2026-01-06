Bomba en el hockey sobre patines: a pocos meses del Mundial, José Luis Páez renunció a la Selección Argentina

Este martes, el Comité Nacional de Hockey Sobre Patines (CNTHsP) informó oficialmente que José Luis Páez presentó por escrito su renuncia como director técnico de la Selección Argentina Senior Masculina , cargo que ocupa desde 2018 y desde el cual encabezó uno de los procesos más exitosos de los últimos años.

“El Comité Nacional informa que el Director Técnico de la Selección Argentina Senior Masculina, Sr. José Luis Páez, presentó por escrito su renuncia al cargo. La misma quedó a consideración del Comité Nacional, que evaluará la situación y adoptará las resoluciones correspondientes”, señala el comunicado difundido en las últimas horas.

En diálogo con este medio, Roberto Roldán, titular del CNTHsP, explicó que la renuncia aún no fue aceptada formalmente y que el tema será evaluado en los próximos días. “Ha puesto a consideración la renuncia. Estamos en período de vacaciones y todavía no pude reunirme con él. Son etapas, hay que hablar si tiene ganas de seguir o no. Quizás es algo personal”, sostuvo.

Roldán también destacó el respaldo que el Comité le brindó al cuerpo técnico durante su gestión. “Yo busqué al director técnico y lo elegí. Todo lo que solicitaron lo tuvieron: días de entrenamiento, concentraciones en Buenos Aires y Mendoza, vuelos, hoteles, alimentación. Siempre estuvo el apoyo del Comité”, remarcó, al tiempo que dejó abierta la puerta a una posible continuidad de Páez en otro rol institucional: “José siempre estuvo en la cabeza del Comité Nacional. Veremos si quiere seguir o dedicarse a otra cosa dentro del hockey”.

Esta renuncia se suma a la de Sergio Clavel, preparador físico del seleccionado y parte inseparable del proyecto encabezado por Páez. Ambos trabajaban juntos desde 2018 y construyeron un ciclo que tuvo su punto más alto en 2022, cuando la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en San Juan, en un torneo histórico disputado ante su gente y que marcó una etapa dorada para el hockey sobre patines nacional.

La posible disolución de la dupla técnica se produce en un momento sensible. En apenas cuatro meses, el seleccionado argentino deberá disputar la Copa de las Naciones en Suiza, prevista para fines de marzo y principios de abril, una competencia clave en la preparación internacional. Más adelante, el gran objetivo será los World Skate Games 2026, que se desarrollarán del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay, evento que funciona como Mundial de la disciplina.

Por ahora, el futuro inmediato del banco argentino es una incógnita. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con José Luis Páez para conocer su postura, pero no hubo respuestas. Mientras tanto, el Comité Nacional analiza los pasos a seguir, en medio de un escenario cargado de incertidumbre y decisiones claves para el presente y el futuro del hockey sobre patines.