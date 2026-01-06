Prorrogan por seis meses la quita de impuestos para importar alimentos y remedios

El Gobierno apunta a que la mayor competencia ayude a bajar los precios en remedios y alimentos.

El Gobierno prorrogó por seis meses los beneficios fiscales que vencían el 31 de diciembre para las importaciones de bienes finales.

Hasta el 30 de junio, y por medio de una resolución de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), excluyó el cobro de impuesto a las Ganancias y el IVA a cuatro ítems: al ingreso de alimentos que componen la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para pymes, lo que significa que este abaratamiento continuará hasta mediados de año.

Para la entrada de los insumos para pymes, el importador debe presentar el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.

La medida se da en un contexto en el que el Gobierno busca extender las facilidades a importadores para que entre más mercadería proveniente del exterior y que la mayor competencia ayude a bajar los precios de diferentes productos.

Se suma a los cambios en importaciones realizadas por particulares que implementó ARCA, con un nuevo esquema administrativo para 2026 que simplifica trámites, ordena procedimientos y adapta el sistema a procesos digitales (como en el caso de un formulario que pasa de estar impreso a online).

La normativa alcanza a personas humanas que compran productos nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales. Así, no se alteran las condiciones de fondo del régimen vigente, por lo que el alcance no se modifica, pero sí cambia la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana.

Según la consultora Abeceb, 2025 cerró con el segundo récord de importaciones de la última década, superado solo por el registro de 2022. Los US$ 70.235 millones acumulados en los primeros 11 meses superaron los US$ 60.775 millones de 2024.

Entre las causas mencionadas por la consultora figuran “la normalización de las reglas comerciales, la reapertura del acceso al financiamiento, la recuperación de stocks y la eliminación de restricciones cuantitativas (como el régimen SIRA y los cupos), lo que permitió una aceleración del flujo importador tras años de compresión forzada por escasez de divisas”, destacó la firma.

Al respecto, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, reforzó que la “liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de la mayoría de las trabas reconfiguraron los incentivos al comercio exterior”. Este escenario propició un “desacople transitorio” entre importaciones y producción local, característico de una etapa de recomposición tras años de distorsión.

Así, según Abeceb, con un dólar estable, cambios regulatorios y apertura al comercio internacional, el volumen de importaciones creció 27% el año pasado y hubo un cambio en la composición de los ingresos, con un mayor protagonismo de los bienes finales, a los que el Gobierno les acaba de extender la rebaja temporal de impuestos.

FUENTE: Clarín