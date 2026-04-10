El Banco Central compró más de 400 millones de dólares y ya superó el 50% de la meta pactada para todo el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó este viernes la compra de más de US$ 400 millones en el mercado mayorista, la mayor compra en lo que va del año, y ya superó el 50% de la meta pactada de dólares para el 2026.

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La entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) .

Sobre el final de la semana realizó la mayor compra de dólares desde que puso en funcionamiento la “fase 4” del programa monetario y, a su vez, la segunda mayor compra bajo la gestión de Javier Milei.

Se trata de US$ 457 millones, muy por encima del promedio diario que venía registrando. Ayer también realizó una compra de volumen alto, al adquirir otros US$ 281 millones en el mercado mayorista, por lo que acumuló casi mil millones de dólares en la semana.

Así, las reservas aumentaron US$ 279 milllones contra el jueves y finalizaron en US$ 45.152 millones.

Desde el comienzo del año, el BCRA lleva acumulados US$ 5.451 millones, lo que significa que ya adquirió más del 505% del número total de dólares para el 2026.

Y es que ese número se pactó entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero.

En ese sentido, el dólar se mantiene estable en medio de la pax cambiaria y finalizó la semana por debajo de los $1.400.

En el segmento mayorista, que es donde el Central interviene para comprar dólares, bajó hasta los $1.370 tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana.