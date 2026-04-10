viernes 10 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reservas

El Banco Central compró más de 400 millones de dólares y ya superó el 50% de la meta pactada para todo el año

La entidad financiera realizó la compra más alta del año; con esta compra, ya lleva más de 5.000 millones de dólares adquiridos.

Por Agencia NA
image

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó este viernes la compra de más de US$ 400 millones en el mercado mayorista, la mayor compra en lo que va del año, y ya superó el 50% de la meta pactada de dólares para el 2026.

Lee además
el banco central modifico restricciones al cepo cambiario: que cambios realizo
BCRA

El Banco Central modificó restricciones al cepo cambiario: qué cambios realizó
a dos meses del mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de san juan: los motivos
Preocupación

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de San Juan: los motivos

La entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Sobre el final de la semana realizó la mayor compra de dólares desde que puso en funcionamiento la “fase 4” del programa monetario y, a su vez, la segunda mayor compra bajo la gestión de Javier Milei.

Se trata de US$ 457 millones, muy por encima del promedio diario que venía registrando. Ayer también realizó una compra de volumen alto, al adquirir otros US$ 281 millones en el mercado mayorista, por lo que acumuló casi mil millones de dólares en la semana.

Así, las reservas aumentaron US$ 279 milllones contra el jueves y finalizaron en US$ 45.152 millones.

Desde el comienzo del año, el BCRA lleva acumulados US$ 5.451 millones, lo que significa que ya adquirió más del 505% del número total de dólares para el 2026.

Y es que ese número se pactó entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero.

En ese sentido, el dólar se mantiene estable en medio de la pax cambiaria y finalizó la semana por debajo de los $1.400.

En el segmento mayorista, que es donde el Central interviene para comprar dólares, bajó hasta los $1.370 tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana.

Seguí leyendo

¿El dólar o los impuestos?: exportadores sanjuaninos, divididos por el atraso cambiario

Psicólogos sanjuaninos, en crisis: desde el Colegio dicen que ganan menos que un chofer de plataforma

Boleto de colectivo en San Juan: para los empresarios debería costar $1.300

El sector farmacéutico de San Juan, en rojo: entre el atraso de pagos del PAMI y la venta de bienes para pagarle a proveedores

Vinos y mostos: suben fuerte las exportaciones, pero hay un dato que no acompaña

Caos en el comercio de San Juan por la caída de Mercado Pago: "Se perdieron ventas"

La Cámara Minera de San Juan, CAEM y GEMERA, primeras en celebrar la reforma a la Ley de Glaciares

Temporada otoño-invierno en San Juan: el atraso de la llegada del frío ralentiza las ventas y se mantienen precios del 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Red Tulum.
Costos

Boleto de colectivo en San Juan: para los empresarios debería costar $1.300

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza
Rawson

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas
Flagrancia

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

Yo vi morir a mi mamá, la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia
Siniestro fatal

"Yo vi morir a mi mamá", la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia

Este es Olmedo, el joven acusado de tentativa de femicidio.
Violencia de género

Dos meses más de prisión para el acusado de golpear e intentar matar a su expareja en Chimbas

Te Puede Interesar

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de San Juan: los motivos
Preocupación

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de San Juan: los motivos

Por Guillermo Alamino
Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación
Acuerdo

Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación

Imagen ilustrativa.
Salud

Confirmaron el runrún: ¿vienen capitales nacionales a comprar farmacias en San Juan?

Gabriela Guerra.
En las redes

Una exfuncionaria de Valle Fértil dijo que la estafaron por más de $4.000.000

La Reserva de San Martín, sin DT: Mauricio Fernández fue despedido de su cargo tras la goleada en Florencio Varela
¡No va más!

La Reserva de San Martín, sin DT: Mauricio Fernández fue despedido de su cargo tras la goleada en Florencio Varela