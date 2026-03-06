viernes 6 de marzo 2026

Educación

La Universidad Católica anunció una diplomatura vinculada a la minería

La propuesta comenzará el 13 de abril y se dictará a distancia. Forma parte de una amplia oferta académica que la casa de estudios desarrolla para capacitar recursos humanos vinculados al sector minero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera san juan unsj ucc.jpg

La Universidad Católica de Cuyo (UCC) anunció una nueva propuesta de formación vinculada a la actividad minera. Se trata de la diplomatura “Trabajo Minero Seguro: Riesgos, Prevención y Seguridad”, una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre prevención y seguridad laboral en uno de los sectores productivos más importantes de San Juan.

La iniciativa es impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas y está dirigida a personas que ya trabajan o buscan incorporarse al ámbito minero. Desde la institución explicaron que el objetivo es brindar herramientas para identificar riesgos, aplicar medidas de prevención y promover prácticas seguras en los entornos laborales de la industria.

La diplomatura está destinada a operarios y contratistas mineros, técnicos en higiene y seguridad laboral, estudiantes de escuelas técnicas vinculadas a la minería, representantes sindicales o comunitarios y miembros de comunidades locales relacionadas con la actividad.

El cursado comenzará el 13 de abril de 2026 y se desarrollará bajo modalidad a distancia, lo que permitirá la participación de interesados de distintos puntos de la provincia. En cuanto al costo, la universidad informó que tendrá un valor de $80.000 en un único pago o dos cuotas de $50.000.

Una oferta más amplia vinculada al sector

La nueva diplomatura se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Universidad Católica de Cuyo orientada a la formación de recursos humanos para la industria minera. En ese sentido, la casa de estudios cuenta con distintas propuestas académicas, programas de capacitación y servicios vinculados al sector.

Entre las carreras vinculadas a esta área se encuentran la Tecnicatura en Administración de Empresas, la Tecnicatura en Desarrollo de Software, la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional y el Ciclo de Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, orientadas a jóvenes de zonas alejadas y técnicos que buscan completar su formación profesional.

Además, la universidad ofrece diversas diplomaturas especializadas, entre ellas la Diplomatura en Industria Minera, Diplomatura en Abastecimiento Minero, Diplomatura en Turismo Rural Sostenible, Diplomatura en Tecnologías de la Información, Diplomatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Diplomatura en Higiene Industrial y Ergonomía, Diplomatura en Seguridad y Gestión del Riesgo, Diplomatura en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la Diplomatura en Inspección de Control de Calidad en Proyectos de Infraestructura y Construcción.

La oferta también incluye programas de formación y certificaciones profesionales vinculados al ámbito minero, como certificaciones en Recursos Humanos con enfoque en industria minera y en Liderazgo para la industria minera, además de programas de capacitación permanente en seguridad y salud ocupacional.

A esto se suman cursos y talleres específicos, entre ellos capacitaciones introductorias para personal no minero, formación técnica para trabajadores de planta y jornadas de sensibilización comunitaria sobre la actividad minera.

Finalmente, la universidad también impulsa servicios de investigación y extensión, como el desarrollo de modelos para medir el impacto de la minería, planes de sostenibilidad para empresas del sector y programas de capacitación destinados a proveedores y comunidades vinculadas a la actividad.

