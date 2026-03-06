El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

El gobernador Marcelo Orrego envió el miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que, entre otros puntos, propone derogar la Ley 2348-N, conocido como Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). La decisión se conoció luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de mantener el sistema, también conocido como Ley de Lemas, para las elecciones de 2027. Sin embargo, el oficialismo optó por insistir con la eliminación del Sipad, ya que el proyecto que había sido enviado anteriormente perdió estado parlamentario. En un contexto de disgregación dentro de la Cámara de Diputados, cada voto resulta clave para aprobar una norma. Cómo votarían los diputados que son dueños de sus propios bloques y un plus.

Además de la derogación del SIPAD, que fue aprobado en el 2022 durante la gestión de Sergio Uñac, la propuesta oficial introduce cambios en el artículo 6 de la Ley 815-N para redefinir la organización de las fuerzas políticas. En ese sentido, establece que los partidos podrán constituirse como partidos provinciales o municipales, y también habilita la conformación de confederaciones de partidos, frentes o alianzas electorales para participar en los comicios. Un dato clave sobre este nuevo proyecto es que no contiene la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación, una posibilidad que el propio vicegobernador Fabián Martín había confirmado que estaban evaluando.

Ahora bien, actualmente la Cámara de Diputados cuenta con 13 bloques, de los cuales 9 son unipersonales. Algunos de ellos tienen tendencias de votación marcadas, ya que forman parte de interbloques mayores (ya sea del oficialismo o del peronismo), pero a otros se los puede denominar “solidarios”. Estos votos resultan clave para definir la aprobación de las normativas.

Están los más cercanos al oficialismo que votan en consonancia con el Bloque de Producción y Trabajo. Se trata de Gustavo Usín, del Bloque Actuar; Enzo Cornejo, del PRO; Alejandra Leonardo, de la UCR; y Marcelo Mallea, del Bloque del Este- Primero Angaco.

Por otra parte, hay monobloques que votan en consonancia con el peronismo. Se trata de los formados por Marta Gramajo, del Bloque Crecer; y Leopoldo Soler, del Bloque Mejor Nosotros. En el historial de este último hay un dato clave que podría poner en duda su postura: votó con el oficialismo la designación del Fiscal General Guillermo Baigorrí.

Ahora sí, los que votan en forma pendular. El primero es el diputado de San Juan Te Quiero, Gabriel Sánchez, quien votó a favor de la rescisión del contrato del Dique el Tambolar, de la desginación de Baigorri, entre otros proyectos. El gramajista nunca estuvo al 100% ni con el oficialismo ni con el peronismo, su partido de origen. En este caso del sistema electoral, fuentes allegadas afirmaron que él y su equipo entienden que, así como está, esta propuesta perjudica al armado de listas “desde abajo hacia arriba”, puntualmente a las Juntas Departamentales del justicialismo. Es que, conforme indicaron, en los departamentos donde la conducción tiene un poder débil, sería prácticamente imposible consensuar candidaturas. Además, plantearon que sería muy complicado realizar internas en un contexto de sistema electoral frentista. Todos estos argumentos denotan un potencial “no” a la propuesta del orreguismo.

Por otra parte, está el Frente Renovador, cuya banca es ocupada por Franco Aranda, quien votó en algunas oportunidades con el oficialismo, como en el caso de la Ley de Transporte. Desde el equipo explicaron que están completamente a favor de eliminar el Sipad, algo que el diputado manifestó con anterioridad. Lo mismo sucede con la elección de candidatos a través de elecciones partidarias. A pesar de que la votación sería un sí, indicaron que hay muchos puntos que analizar, como la forma de elección de candidato en el caso de los frentes electorales.

Fernando Patinella.

El libertario Fernando Patinella, aún indeciso. Fue el primero que presentó, en el 2024, un proyecto de ley para eliminar el Sipad. Esto lo pondría parcialmente a favor del proyecto, aunque la ausencia de la instauración de la BUP como sistema electoral es un punto clave. “Hay que discutir, veremos si se debate en comisión o enviamos un nuevo proyecto”, plantearon desde el equipo.

Hay dos diputados que, sin ser un monobloque desde el punto de vista legal, podrían jugar aparte de su bloque de origen, el Bloque Justicialista. El primero es Omar “Mengueche” Ortíz, quien en estas últimas votaciones votó prácticamente alineado con el oficialismo provincial y hay quienes dicen que está trabajando en el armado de un partido político para abrirse un monobloque. El segundo es el calingastino Jorge Castañeda que, según indicaron desde su entorno, le gusta el proyecto.

Mientras el justicialismo está en contra, el bloquismo negocia

Fuentes del justicialismo de San Juan indicaron que el proyecto, así como está, no le favorece bajo ningún punto de vista. Esto es porque el partido ya no tiene una conducción tan marcada como cuando eran Gobierno, entonces la duda está en cómo resolver las candidaturas frente a los armados menores. Además, la pregunta es cómo elegirán candidatos dentro de los frentes electorales: ¿bajo qué carta orgánica se regiría la elección? ¿abiertas o cerradas? Son preguntas que se hacen desde la dirigencia.

Parte del Bloque Bloquista.

Por otro lado, el bloquismo tomaría el juego que viene teniendo en la cámara: negociación hasta último momento, pero votar a favor al final. El partido de la estrella es parte del armado electoral del Gobierno provincial, pero no siempre se muestran a favor de los proyectos desde un principio.

El camino conduce a la negociación

El mismo Orrego manifestó en varias oportunidades que la ley electoral iba a salir desde el consenso. En este marco, todas las fuentes legislativas indicaron que ese proyecto enviado por Orrego debe ser tratado y debatido en comisiones. Debe ser este 2026, no queda tiempo para más.