Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco

Tras varios meses de espera, el Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la noticia fue confirmada duranta la tarde por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas.

La firma ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: “Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo”.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. “La Argentina será próspera”, concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo”, escribió Quirno, rodeado por los integrantes de su equipo, entre ellos el embajador argentino Alec Oxenford.

Algunos ejes del acuerdo marco

1) Reducción de Aranceles: contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE. UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.

En noviembre pasado, la Casa Blanca habían anunciado la firma de un acuerdo macro. Estaba dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

El objetivo es facilitar el intercambio entre ambos países, con reducción de aranceles y barreras para fomentar la inversión, con especial énfasis en tecnología, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.

El acuerdo, del que por ahora no se difundieron detalles, fue anunciado luego de una reunión que mantuvieron Quirno y el representante de Comercio de EE.UU, Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense.

El canciller fue acompañado por Luis María Kreckler, que viene negociando el convenio desde hace meses, junto con el embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática, en medio de un fuerte hermetismo.

Sobre este acuerdo, Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “la Argentina, si pretende ser una nación que progrese, tiene que tender a integrarse con todos los países del mundo”. __IP__

"Cuantos más países, mejor. Y, claramente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos va en ese sentido, ¿no? Porque obliga a nuestros productores a ser más eficientes, pero también porque les abre un mercado mucho más grande que el que tenían hasta ahora para poder vender, y eso, claramente, va a significar más bienestar económico: no solo para quienes aprovechen esta oportunidad, sino también para el resto de los argentinos, por más producción, más empleo y mejores salarios".