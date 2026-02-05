jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tenía 62 años

Cecilia María Grandval fue hallada muerta de forma trágica en Bariloche

Según las fuentes del caso, la mujer había salido a pescar en la zona sur de San Carlos, al no volver en el horario habitual, su pareja dio aviso a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un intenso operativo de búsqueda con un doloroso final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer perdió la vida y fue encontrada en el río Manso, en la zona sur de San Carlos de Bariloche, por efectivos de la Policía de Río Negro.

Lee además
el gobierno lanzo la oficina de respuesta oficial para desmentir operaciones de medios y la politica
Medida anti fake

El Gobierno lanzó la "Oficina de Respuesta Oficial" para "desmentir operaciones" de medios y la política
El momento en que la Policía rescata al nieto del hombre que se fue de compras y lo dejó encerrado en la camioneta.
Terrible momento

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

De acuerdo a lo publicado por El Once, la mujer se había retirado de su vivienda el martes cerca de las 19 con destino a un área de pesca ubicada sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no volver en el horario habitual, su pareja dio aviso a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un intenso operativo de búsqueda que incluyó drones y personal especializado que trabajó durante la noche.

Las condiciones climáticas adversas y las fuertes precipitaciones obligaron a suspender momentáneamente los rastrillajes alrededor de las 4 de la mañana. Sin embargo, las tareas se retomaron en las primeras horas del miércoles, con la participación de baquianos, la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12.

Finalmente, tras casi dos horas de recorridas terrestres, el cuerpo fue hallado cerca de las 7:55. Las autoridades confirmaron que se trataba de Cecilia María Grandval, de 62 años, oriunda de Concordia, provincia de Entre Ríos. Según consignó el diario Río Negro, las primeras pericias señalaron que la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua, y la fuerza de la corriente la desplazó varios kilómetros hasta el sitio donde fue localizada.

Temas
Seguí leyendo

Científicos captaron una medusa fantasma del tamaño de un colectivo frente a la costa de Argentina

Masacres escolares frustradas en Argentina: nueva hipótesis y otro involucrado

Entre 5 y 50 años de cárcel podría recibir el ex juez Walter Bento, condenado por una sanjuanina

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza

Innovador fallo judicial: una mujer heredó gracias a un audio enviado antes del fallecimiento de su esposo

Nación reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cuáles son las modificaciones

Dramático rescate: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija de 4 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El momento en que la Policía rescata al nieto del hombre que se fue de compras y lo dejó encerrado en la camioneta.
Terrible momento

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

Te Puede Interesar

Fiscales de San Juan, protegidos: ¿cómo usarán los chalecos antibala?
Medida inédita

Fiscales de San Juan, protegidos: ¿cómo usarán los chalecos antibala?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Edgar Roberto Fonseca, el principal sospechoso del asesinato en Bella Vista, Iglesia.
Crimen en Iglesia

Ratifican la domiciliaria del homicida de Bella Vista: duras críticas a Fiscalía y aval a la teoría de la defensa

La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"