Cecilia María Grandval fue hallada muerta de forma trágica en Bariloche

Una mujer perdió la vida y fue encontrada en el río Manso, en la zona sur de San Carlos de Bariloche, por efectivos de la Policía de Río Negro.

De acuerdo a lo publicado por El Once, la mujer se había retirado de su vivienda el martes cerca de las 19 con destino a un área de pesca ubicada sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no volver en el horario habitual, su pareja dio aviso a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un intenso operativo de búsqueda que incluyó drones y personal especializado que trabajó durante la noche.

Las condiciones climáticas adversas y las fuertes precipitaciones obligaron a suspender momentáneamente los rastrillajes alrededor de las 4 de la mañana. Sin embargo, las tareas se retomaron en las primeras horas del miércoles, con la participación de baquianos, la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12.

Finalmente, tras casi dos horas de recorridas terrestres, el cuerpo fue hallado cerca de las 7:55. Las autoridades confirmaron que se trataba de Cecilia María Grandval, de 62 años, oriunda de Concordia, provincia de Entre Ríos. Según consignó el diario Río Negro, las primeras pericias señalaron que la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua, y la fuerza de la corriente la desplazó varios kilómetros hasta el sitio donde fue localizada.