martes 10 de febrero 2026

UFI CAVIG

Condenaron a un sanjuanino que amenazó a su exnovia con subir sus fotos íntimas

El joven, de 22 años, fue condenado por dos delitos. Su celular fue restaurado de fábrica para que pierda el material de su expareja, una adolescente de 16 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una adolescente, de 16 años, vivió un difícil momento durante el 2025. Al terminar la relación con su novio, de 22 años, empezó a ser amenazada. Este le recriminó que si no eliminaba unos estados de WhatsApp iba a dar a luz sus videos e imágenes íntimos.

La adolescente, desesperada por la situación, le dijo a su mamá y esta última realizó la denuncia el pasado 13 de marzo de 2025. La UFI CAVIG compuesta por la fiscal Claudia Ruiz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe realizó una exhaustiva investigación y secuestraron el celular del sospechoso.

Tras meses de investigación, en los últimos días se realizó un abreviado y condenaron a este hombre a la pena de 3 años de prisión condicional por los delitos de tenencia de material de índole sexual de niñas, niños y adolescente y por chantaje.

Además de las reglas de conducta que deberá respetar este sujeto, se tomó unas medidas diferentes. El magistrado le prohibió divulgar el material íntimo de la víctima si es que lo guardó en otro dispositivo, ya que el celular de este joven fue restaurado de fábrica.

Temas
