La fortuna tocó la puerta de un sanjuanino, tras ganar más de $12.000.000

La suerte volvió a sonreír en San Juan . Un apostador de Rivadavia se convirtió en uno de los ganadores del Quini 6 tras acertar cinco números en el sorteo realizado este domingo, lo que le permitió llevarse un premio superior a los 12 millones de pesos.

El golpe de fortuna se dio en la modalidad “Siempre Sale”, donde el sanjuanino acertó cinco de los números sorteados. La jugada ganadora se registró en una subagencia ubicada en Rivadavia, que vendió el cartón premiado. El ganador acertó con los números 04, 07, 23, 32 y 38.

Según se informó oficialmente, el monto que recibirá el ganador asciende a $12.844.784. En esta categoría hubo 31 ganadores en todo el país, quienes se repartieron el pozo acumulado.

Desde la organización del juego señalaron que el premio podrá cobrarse hasta el próximo 23 de febrero, fecha en la que prescribe el sorteo, por lo que el apostador tiene tiempo para presentarse y reclamar el dinero.

En el resto de las modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes y acumularon cifras millonarias. En el Tradicional, el pozo superó los $6.901 millones; en La Segunda, más de $1.077 millones; y en La Revancha, más de $7.198 millones.