"Canto de Mujer": la propuesta gratuita de La Camerata para disfrutar bajo el cielo sanjuanino

El próximo domingo 29 de marzo, los jardines del Chalet Cantoni Casa Cultural se convertirán en el escenario natural para el inicio de un nuevo ciclo artístico. A partir de las 20:30, la histórica residencia ubicada en Avenida Libertador 3339 Oeste, en el departamento de Rivadavia, recibirá a "La Camerata – Temporada 2026: Canto de Mujer", una propuesta que invita a la comunidad sanjuanina a disfrutar de una experiencia musical de alta calidad bajo las estrellas.

La velada se centrará en las voces de Martina Flores y Gabriela Zunino, reconocidas cantantes que presentarán un repertorio diseñado especialmente para esta apertura de temporada. El encuentro busca resaltar la sensibilidad y la potencia interpretativa de ambas artistas, estableciendo una conexión íntima con los asistentes a través de un recorrido emocional que celebra la música en un entorno cercano y patrimonial.

Con esta iniciativa, La Camerata reafirma su compromiso de consolidar espacios culturales que fomenten el encuentro y la escucha atenta. Al combinar la excelencia técnica con una impronta accesible, el ensamble continúa abriendo caminos para que la música en vivo sea el motor de la celebración comunitaria. La actividad es de carácter libre y gratuito, presentándose como una oportunidad ideal para quienes buscan una propuesta cultural diferente en uno de los rincones más emblemáticos de la provincia.

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