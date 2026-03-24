Avanza la construcción del nuevo Instituto Odontológico

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con la ejecución del nuevo Instituto Odontológico de San Juan , una obra estratégica para el sistema de salud que comienza a transitar una nueva etapa.

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Con la obra gruesa próxima a finalizar, avanzan los trabajos interiores que darán forma a los consultorios y áreas de atención. En este sentido, se están desarrollando tareas vinculadas a la configuración de los espacios, como la instalación de tabiques divisorios, la colocación de paneles en muros y cielorrasos, y la incorporación de carpinterías y terminaciones de piso.

Estas intervenciones marcan un cambio en el desarrollo de la obra, ya que comienzan a definirse los sectores funcionales del edificio y su organización interna, pensada para optimizar los recorridos y el funcionamiento general.

Actualmente, cerca de 50 trabajadores intervienen de manera simultánea en distintos frentes, sosteniendo el ritmo de ejecución y permitiendo avanzar en esta etapa clave del proyecto.

El nuevo edificio estará ubicado junto al ex Hospital Español, en un sector que continúa consolidándose como polo sanitario en el sur de la ciudad. Con una superficie de casi 3.400 m², se distribuirá en subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, organizados en áreas técnicas, públicas y de personal.

La construcción del Instituto Odontológico permitirá contar con una infraestructura moderna, mejorar la organización del servicio y fortalecer la atención de la salud bucal en la provincia, acompañando el crecimiento y las necesidades de los sanjuaninos.