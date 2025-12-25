jueves 25 de diciembre 2025

Impactante

Una nena terminó internada tras recibir una bala perdida

La menor tiene 12 años y mientras festejaba con su familia recibió el proyectil a la altura de la nuca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nena de 12 años se encuentra internada en grave estado de salud tras recibir un impacto de una bala perdida en su cabeza, precisamente, en la región de la nunca.

El hecho ocurrió en el barrio de Villa Sarmiento, Morón, Buenos Aires en medio de los festejos por Navidad. Todo ocurrió en la madrugada.

Según informó TN, cerca de las 2 de la mañana la menor fue ingresada en el hospital San Juan de Dios, sobre la calle Dr. Gabriel Ardoino 714, también en Ramos Mejía. Sin embargo, cuatro horas después, alrededor de las 6, la llevaron a la Trinidad, que se encuentra enfrente, para internarla en terapia intensiva.

Por el momento se conocen muy pocos detalles sobre lo ocurrido, y la nena, llamada Angelina, se encuentra en estado crítico, peleando por su vida.

El parte médico de la Trinidad informó que la nena recibió la bala en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, en la zona de la nuca, lo cual abre algunas preguntas respecto de la procedencia de la bala.

La familia desconoce de dónde vino, dado que lo primero que registró el padre fueron gritos y automáticamente Angelina se desvaneció y comenzó a sangrarle la nuca. Tras ser trasladada al hospital, constataron el balazo en la cabeza.

Por el momento, el proyectil continúa dentro del cráneo de la menor y no hay orificio de salida, lo cual complejiza el cuadro.

Los trágicos hechos ocurrieron sobre la calle Pedro Castelli, en el cruce con la Colectora de Acceso Oeste, en Villa Sarmiento, Morón, en una zona residencial. Se encuentra trabajando en la investigación la comisaría 5.ª de la zona.

