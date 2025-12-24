miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Economía

Bandas cambiarias ajustadas por inflación: hasta dónde puede trepar el dólar en enero

Con el nuevo esquema que comenzará a regir desde enero de 2026, los límites del corredor cambiario se actualizarán según la inflación. En base al IPC de noviembre, estiman que el techo de la banda llegará a $1.564, nivel a partir del cual el Banco Central debería intervenir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Bandas cambiarias ajustadas por inflación: hasta dónde puede trepar el dólar en enero

Bandas cambiarias ajustadas por inflación: hasta dónde puede trepar el dólar en enero

A partir del 1° de enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha un cambio clave en el esquema de bandas cambiarias: los límites del corredor dejarán de ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual y pasarán a actualizarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación, con un rezago de dos meses.

Lee además
milei saludo reivindicando su gestion: feliz navidad en libertad
Mensaje a los argentinos

Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"
lo que dejo el diluvio en el amba: cortes de luz y mas de 30 rescates en la panamericana
Impresionante

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

Con esta modificación y tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,47%, un informe de la consultora Invecq proyectó que el techo de la banda cambiaria se ubicará en torno a los $1.564 hacia fines de enero. Ese será el valor máximo que podrá alcanzar el dólar mayorista en el Mercado Libre de Cambios sin que el BCRA deba intervenir para devolverlo al rango establecido.

Los economistas de la consultora valoraron de manera positiva el ajuste, aunque advirtieron que persisten interrogantes de peso de cara a 2026. Entre ellos, la capacidad del mercado para financiar las necesidades de dólares del próximo año y el comportamiento del atesoramiento privado de divisas. Según el informe, si las compras para ahorro promediaron unos USD 2.000 millones mensuales, las necesidades de financiamiento podrían superar los USD 50.000 millones, considerando las proyecciones de cuenta corriente y el objetivo oficial de acumular USD 10.000 millones en reservas.

En ese contexto, la principal incógnita pasa por determinar si el mercado estará dispuesto a convalidar ese nivel de dolarización. La apuesta del equipo económico es que el ahorro en dólares se reduzca de forma significativa, algo que los analistas consideran posible, aunque todavía incierto. La confianza en el presidente Javier Milei y en la consistencia del programa económico será un factor clave para que ese escenario se consolide.

Las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA permiten anticipar cómo evolucionará el límite superior de la banda en los meses siguientes. Con una inflación estimada del 2,1% para diciembre, el techo del corredor alcanzaría los $1.597 a fines de febrero. En marzo llegaría a $1.627; en abril, a $1.655; en mayo, a $1.685; en junio, a $1.711; y en julio, a $1.737, siempre en función de las previsiones inflacionarias.

Hasta ahora, las bandas cambiarias se ajustaban mensualmente un 1%, un ritmo que había quedado por debajo del avance de los precios y generaba un atraso en términos reales. El nuevo esquema busca corregir ese desfasaje y darle mayor flexibilidad al sistema, ampliando el corredor tanto por arriba como por abajo en línea con la inflación.

Desde el Banco Central explicaron que el ajuste por IPC no implica un cambio en la dinámica inflacionaria, sino una herramienta para reducir la incertidumbre y evitar distorsiones acumuladas. El esquema de bandas, acordado con el FMI antes del levantamiento parcial del cepo en abril, seguirá teniendo como objetivo principal limitar movimientos bruscos del tipo de cambio y atenuar la volatilidad del mercado.

Seguí leyendo

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Autorizan que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Gripe H3N2 en Argentina: advierten que un remedio conocido puede ser útil, ¿cuándo tomarlo?

Tremendo accidente en la ruta 9 dejó 5 muertos

Juan Grabois: "La interna entre La Cámpora y Kicillof me la paso por las bolas"

Cristina Kirchner está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

Fue internado, se fue sin el alta, volvió golpeado y murió: qué reveló la autopsia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio del escandalo con la afa, se caso el hijo de chiqui tapia: la pomposa boda de ivan y micaela y las fotos del festejo
Felices

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

El entramado de la casona de Avenida Rawson: acá no se cobraba alquiler, quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes

Te Puede Interesar

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan
Preparativos

Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan

José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia. 
Brindis en casa

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta
Accidente

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta