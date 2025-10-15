miércoles 15 de octubre 2025

Recetas fáciles

Las tres milanesas veganas que son una bomba y muy fáciles de preparar

Descubrí cómo preparar tres recetas de milanesas veganas fáciles, económicas y llenas de sabor. Opciones con lentejas, berenjena y avena ideales para quienes buscan comer rico sin usar carne.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milanesas veganas recetas faciles

Las milanesas son un clásico en la mesa argentina, pero cada vez más personas buscan opciones sin carne. Si sos de los que disfrutan de probar nuevas recetas o querés sumar alternativas más saludables a tu dieta, estas tres versiones de milanesas veganas son ideales: económicas, sabrosas y muy fáciles de preparar.

semitas sanjuaninas veganas: una receta casera y deliciosa, ideal para el mate
Semitas sanjuaninas veganas: una receta casera y deliciosa, ideal para el mate
tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera
Tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera

Milanesas veganas de lentejas

Las lentejas son una excelente fuente de proteínas y aportan una textura perfecta para reemplazar la carne. Solo necesitás lentejas cocidas, pan rallado, ajo, perejil y un toque de comino. Mezclá todo hasta formar una masa, armá las milanesas y cocinalas al horno o a la plancha. Son una opción ideal para acompañar con ensaladas o puré.

Milanesas veganas de berenjena

Una alternativa clásica y muy rápida. Cortá las berenjenas en rodajas finas, pasalas por una mezcla de harina, agua y condimentos, y luego por pan rallado. Se pueden freír o cocinar al horno hasta que estén doradas. Quedan crocantes por fuera y suaves por dentro.

Milanesas veganas de avena y zanahoria

Perfectas para quienes buscan una opción nutritiva y liviana. Rallá zanahorias, mezclalas con avena, cebolla picada y un poco de salsa de soja. Dejá reposar la mezcla unos minutos para que tome consistencia, formá las milanesas y cocinalas. Son ideales para servir con arroz o en sándwiches.

Con estas tres recetas fáciles, vas a poder disfrutar de milanesas veganas caseras, llenas de sabor y sin ingredientes de origen animal. Una alternativa perfecta para quienes buscan comer rico, saludable y consciente.

