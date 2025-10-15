Tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera

Encontrar recetas frescas y livianas para las jornadas más cálidas del año puede parecer un desafío si se trata de evitar caer en las ensaladas y alguna carne a la plancha. Para que no seques tus sesos tratando de innovar en la cocina, te acercamos una receta que te va a sorprender: tartaletas de polenta. Una combinación perfecta de sabor con ingredientes que podemos tener en casa o conseguir a bajo costo.
Similar a las tartas y tartaletas de harina de trigo, el relleno puede ser a elección y gusto. Combinando pollo con choclo, cebolla y queso; un mix de verduras al horno, carne vacuna picada con huevo y pimiento; jamón y queso; las opciones son infinitas.
En esta oportunidad, la sugerencia será con un mix de verduras grilladas, para una opción más liviana y saludable.
Ingredientes
- 1 zucchini en rodajas
- 1 berenjena pequeña en cubos
- ½ pimiento rojo y ½ amarillo en tiras
- ½ cebolla morada en pluma
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta y hierbas frescas (romero, orégano o tomillo)
- Queso de cabra o feta (opcional, para coronar)
Preparación de las tartaletas de polenta
- Paso 1: Poner a hervir agua en una olla con un caldo o un poco de sal. Cuando rompa hervor, agregar la polenta en forma de lluvia y en simultaneo revolver para evitar grumos hasta que espese.
- Paso 2: Incorporar la manteca y el queso rallado.
- Paso 4: Aceitar moldes de muffins o tarteletas. Colocar una porción de polenta caliente en cada hueco y, con una cuchara formar una base hueca tipo “nido”.
- Paso 5: Dejar enfriar hasta que endurezcan y desmoldar con cuidado. Para un efecto frío más rápido se le puede dar un “golpe de heladera” mientras se avanza con el resto de la preparación.
- Paso 6: Cortar los vegetales, colocarlos sobre una plancha o sartén y rociarlos con aceite de oliva, sal y pimienta.
- Paso 7: Grillarlos hasta que estén dorados y firmes. Controlar que no se pasé la cocción.
- Paso 8: Retirar del fuego y agregar hierbas frescas para potenciar el aroma.
- Paso 9: Rellenar cada base con los vegetales grillados y coronar con trocitos de queso de cabra o feta.
- Paso 10: Debido a que tanto las verduras como las tartaletas fueron cocinadas, se puede servir directo tibias o a temperatura ambiente. Si buscas un efecto más grillado, dale un golpe de calor antes de servir para derretir el queso.