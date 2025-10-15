miércoles 15 de octubre 2025

Tiempo cocina

Tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera

La polenta es asociada al invierno. Comerla con queso y tuco es sin duda la manera más tradicional, pero te acercamos una receta súper sencilla para que puedas incorporarla en tus menús diarios durante los meses cálidos sin que caiga como una bomba en el estómago.

Por Mariela Pérez
image

Encontrar recetas frescas y livianas para las jornadas más cálidas del año puede parecer un desafío si se trata de evitar caer en las ensaladas y alguna carne a la plancha. Para que no seques tus sesos tratando de innovar en la cocina, te acercamos una receta que te va a sorprender: tartaletas de polenta. Una combinación perfecta de sabor con ingredientes que podemos tener en casa o conseguir a bajo costo.

Ingredientes

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 3 tazas de agua o caldo de verduras
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
  • ½ cucharadita de sal
  • 50 gramos de queso rallado (parmesano o reggianito)

Opciones de relleno

Similar a las tartas y tartaletas de harina de trigo, el relleno puede ser a elección y gusto. Combinando pollo con choclo, cebolla y queso; un mix de verduras al horno, carne vacuna picada con huevo y pimiento; jamón y queso; las opciones son infinitas.

En esta oportunidad, la sugerencia será con un mix de verduras grilladas, para una opción más liviana y saludable.

Ingredientes

  • 1 zucchini en rodajas
  • 1 berenjena pequeña en cubos
  • ½ pimiento rojo y ½ amarillo en tiras
  • ½ cebolla morada en pluma
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta y hierbas frescas (romero, orégano o tomillo)
  • Queso de cabra o feta (opcional, para coronar)
image (2)

Preparación de las tartaletas de polenta

  • Paso 1: Poner a hervir agua en una olla con un caldo o un poco de sal. Cuando rompa hervor, agregar la polenta en forma de lluvia y en simultaneo revolver para evitar grumos hasta que espese.
  • Paso 2: Incorporar la manteca y el queso rallado.
  • Paso 4: Aceitar moldes de muffins o tarteletas. Colocar una porción de polenta caliente en cada hueco y, con una cuchara formar una base hueca tipo “nido”.
  • Paso 5: Dejar enfriar hasta que endurezcan y desmoldar con cuidado. Para un efecto frío más rápido se le puede dar un “golpe de heladera” mientras se avanza con el resto de la preparación.
  • Paso 6: Cortar los vegetales, colocarlos sobre una plancha o sartén y rociarlos con aceite de oliva, sal y pimienta.
image
  • Paso 7: Grillarlos hasta que estén dorados y firmes. Controlar que no se pasé la cocción.
  • Paso 8: Retirar del fuego y agregar hierbas frescas para potenciar el aroma.
  • Paso 9: Rellenar cada base con los vegetales grillados y coronar con trocitos de queso de cabra o feta.
  • Paso 10: Debido a que tanto las verduras como las tartaletas fueron cocinadas, se puede servir directo tibias o a temperatura ambiente. Si buscas un efecto más grillado, dale un golpe de calor antes de servir para derretir el queso.
