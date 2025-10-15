Tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera

Encontrar recetas frescas y livianas para las jornadas más cálidas del año puede parecer un desafío si se trata de evitar caer en las ensaladas y alguna carne a la plancha. Para que no seques tus sesos tratando de innovar en la cocina, te acercamos una receta que te va a sorprender: tartaletas de polenta . Una combinación perfecta de sabor con ingredientes que podemos tener en casa o conseguir a bajo costo.

Similar a las tartas y tartaletas de harina de trigo, el relleno puede ser a elección y gusto. Combinando pollo con choclo, cebolla y queso; un mix de verduras al horno, carne vacuna picada con huevo y pimiento; jamón y queso; las opciones son infinitas.

En esta oportunidad, la sugerencia será con un mix de verduras grilladas, para una opción más liviana y saludable.

Ingredientes

1 zucchini en rodajas

1 berenjena pequeña en cubos

½ pimiento rojo y ½ amarillo en tiras

½ cebolla morada en pluma

Aceite de oliva

Sal, pimienta y hierbas frescas (romero, orégano o tomillo)

Queso de cabra o feta (opcional, para coronar)

Preparación de las tartaletas de polenta

Paso 1: Poner a hervir agua en una olla con un caldo o un poco de sal. Cuando rompa hervor, agregar la polenta en forma de lluvia y en simultaneo revolver para evitar grumos hasta que espese.

Paso 2: Incorporar la manteca y el queso rallado.

Paso 4: Aceitar moldes de muffins o tarteletas. Colocar una porción de polenta caliente en cada hueco y, con una cuchara formar una base hueca tipo “nido”.

Paso 5: Dejar enfriar hasta que endurezcan y desmoldar con cuidado. Para un efecto frío más rápido se le puede dar un “golpe de heladera” mientras se avanza con el resto de la preparación.

Paso 6: Cortar los vegetales, colocarlos sobre una plancha o sartén y rociarlos con aceite de oliva, sal y pimienta.

image