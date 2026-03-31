Escolar Gratuito: 100.000 sanjuaninos ya cuentan con su boleto en la SUBE

El Ministerio de Gobierno de San Juan comunica que un total de 100.000 beneficiarios ya accedieron al Boleto Escolar y Docente Gratuito, una política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para el ciclo lectivo 2026. Este beneficio permite acompañar a estudiantes y docentes, garantizando el acceso al transporte público y promoviendo la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Asimismo, se informa que la convocatoria continúa abierta para quienes aún no se han inscripto o no han completado su trámite. El procedimiento puede realizarse de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o a través de CIDI (cidi.sanjuan.gob.ar).

Por otra parte, aquellas personas cuyo estado figure como “pendiente” o “rechazado” deberán aguardar la actualización de los padrones correspondientes, los cuales serán remitidos por las instituciones educativas para completar el proceso de validación.

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