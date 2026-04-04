Experiencia Queen desembarca en San Juan con un show tan emotivo como impactante

La música de Queen sigue operando como un lenguaje universal que atraviesa edades y geografías. Bajo esa premisa, ‘Experiencia Queen’, el aclamado espectáculo tributo argentino a Freddie Mercury y compañía, regresará a tierras sanjuaninas para presentarse en el Teatro Sarmiento el jueves 16 de abril, prometiendo una noche donde la nostalgia y la potencia del rock se funden en una sola voz.

El show, que destaca por una recreación fiel tanto en lo musical como en vestuario e instrumentos, llega en el marco de su "Greatest Hits Tour 2026" . Aunque la banda ya ha recorrido diversos escenarios con este concepto, esta versión llega totalmente revitalizada.

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En una charla con Tiempo de San Juan, Sergio Habat, bajista de la formación (quien encarna el rol de John Deacon), subrayó el compromiso de la banda por ofrecer algo superador en cada visita: "Este año estamos con un nuevo espectáculo. Si bien estuvimos girando hace unos años atrás con el mismo nombre, este es totalmente renovado”.

“El público se va a encontrar con una recreación de los conciertos de Queen. Tenemos una dinámica consolidada donde la gente pasa por distintos estados, apoyada por una puesta de luces, sonido y un gran equipo de trabajo”, agregó.

Uno de los puntos que más sorprende a los integrantes de Experiencia Queen es la amplitud de su audiencia. Según relató el bajista, el furor por la banda británica se renovó drásticamente tras el estreno de la película biográfica hace unos años, permitiendo que hoy convivan "niños con sus padres y sus abuelos" en una misma fila.

Respecto a su regreso a la provincia tras dos años de ausencia, las expectativas son altas. "En San Juan nos hemos presentado en distintos lugares, tanto en el Teatro Sarmiento como en el Auditorio Juan Victoria. El recuerdo que tenemos es de un público excelente. Por ahí, en algunas plazas la gente reacciona distinto a ciertas canciones según la difusión que hayan tenido en la ciudad, pero nuestro show es muy interactivo e invita en todo momento a que el público participe", analizó Habat.

La piel de Queen

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Interpretar a leyendas de la música exige una entrega que trasciende lo técnico. Al ser consultado sobre qué fibra íntima toca el repertorio de Queen, Habat reflexionó sobre la versatilidad de la obra de Mercury, May, Taylor y Deacon: "Queen tiene canciones para todos los momentos y estados: cuando uno está triste, alegre, cuando querés disfrutar o escuchar en silencio. Como bajista, me gustan las de más interpretación desde el bajo, pero es imposible elegir una sola".

Queen tiene canciones para todos los momentos y estados: cuando uno está triste, alegre, cuando querés disfrutar o escuchar en silencio Queen tiene canciones para todos los momentos y estados: cuando uno está triste, alegre, cuando querés disfrutar o escuchar en silencio

La cita del 16 de abril será una oportunidad única para revivir la magia de clásicos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga o We Are The Champions con una fidelidad asombrosa. El elenco de Exeriencia Queen se completa con Mariano Zito (Freddie Mercury), César Barabino (Brian May), Nicolás Cuenca (Roger Taylor) y Matías Merçeauroix (teclados y dirección musical), quienes aseguran que, en San Juan, “la leyenda continuará más viva que nunca”.