San Juan volverá a respirar flamenco de la mano de la Feria Raíces

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Turismo, Cultura, a través de la Secretaria de Cultura, y deporte acompaña a la Asociación Civil Ciclo Flamenco en la Feria Flamenca Raíces. Un evento que tiene como objetivo evocar la tradicional feria de abril realizada en Sevilla (España) desde hace más de 70 años.

En San Juan se realizará del 17 al 19 de abril, en el Centro Cultural Conte Grand y el Teatro del Bicentenario. En esta tercera edición se ahondará en las historias de las familias sanjuaninas que tienen sus raíces en España, el legado que dejaron los ancestros y la cultura española que aún sigue viva. La feria permitirá integrar, representar y promover la actividad artística cultural del flamenco en San Juan, logrando una atracción turística a nivel nacional.

La apertura será el viernes 17 de abril a partir de las 18hs, con la tradicional y vistosa romería desde las puertas del Teatro del Bicentenario, a través de las calles de la Ciudad de San Juan, lo que culminará en el espectáculo de Tablao Flamenco Internacional. El show de apertura será en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, a las 22 h, y contará con la participación de artistas de España, Chile y Cuba en un mismo escenario. Lydia Martin, nacida y criada en Sevilla (España), en el cante; junto a Cathy Sandoval (Chile) en el baile y el guitarrista Allier Díaz Ferrer, desde Cuba, ofrecerán un espectáculo imperdible mostrando lo más puro del Flamenco Andaluz.

Durante los días 18 y 19 de abril, la feria transcurrirá en el Centro Cultural Conte Grand y sus jardines, espacio que ocuparán los productores locales con gastronomía y artículos relacionados al género flamenco y la cultura española. Además, participarán con sus obras de danza flamenca más de 30 institutos locales y nacionales, y elencos teatrales, performances multidisciplinares y otros artistas; así como las colectividades pertenecientes a España.

Cabe destacar que la Feria Flamenca se concibe como un espacio de creación artística, versátil y colaborativo, donde cada participante resultó seleccionado a través de convocatorias abiertas a la comunidad artística. Más de 200 personas, entre producción general y artística, técnicos, proveedores externos, servicios contratados y más, trabajan para dar luz al evento de flamenco más importante de San Juan.

Como todos los años, se eligió la imagen promocional de la Feria a través de convocatoria abierta para ilustradores, diseñadores, artistas plásticos, con un significativo premio económico para el artista ganador. La obra seleccionada, entre 34 aspirantes de todo el país, fue la de la artista mendocina Rossio Romero, que pasará a ser la imagen oficial de la feria durante 2026. Se destaca el carácter nacional de la convocatoria, resultando de alto impacto en la comunidad de las artes visuales de todo el país.

Con una entrada accesible, los sanjuaninos podrán disfrutar del 17 al 19 de abril, tres jornadas a puro flamenco en su máxima expresión en los jardines del Centro Cultural Conte Grand y el Teatro del Bicentenario.

Sobre la Feria Flamenca

Este proyecto surge como iniciativa de la Asociación Civil Ciclo Flamenco, presidida por María de los Ángeles “Cuky” Maestro, con el motivo de afianzar las raíces españolas presentes en la provincia de San Juan y en la Región de Cuyo, mediante un evento que convoque a rememorar las vivencias españolas y a permitir que los aficionados, estudiantes y afines al arte flamenco puedan disfrutar de este espacio. Por tercera vez consecutiva, el proyecto es seleccionado en el marco de la Ley de Mecenazgo y cuenta con el apoyo de la Fundación Banco San Juan como patrocinador oficial. Además, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte hacen posible este evento con el aporte del Teatro del Bicentenario y el Centro Cultural Conte Grand, sedes de la presente edición. En las primeras dos ediciones, “Azahares de Abril” (2024) y “Mujeres, leyendas y flamenco” (2025), más de 4500 personas participaron, por lo cual se espera duplicar la cantidad de visitantes para esta edición 2026.

FUENTE: Sí San Juan