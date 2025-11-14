viernes 14 de noviembre 2025

Dolor

Murió Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia a su único Mundial

El entrenador español falleció a los 72 años en Santa Cruz de la Sierra, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes murió Xabier Azkargorta, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana a un Mundial, concretamente al de Estados Unidos 1994, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo.

El Vasco es una absoluta leyenda en el fútbol de Bolivia, no sólo por el hito conseguido en el certamen mundialista, sino que también, a nivel clubes, dirigió a Bolívar -en donde consiguió los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015-, Oriente Petrolero, Sport Boys Warnes y Club Atlético Palmaflor.

Además, ofició de DT en España (Lagun Onak, Aurrerá, Nàstic, Espanyol, Real Valladolid, Sevilla, Tenerife), Chile (selección), Japón (Yokohama Marinos) y México (Chivas de Guadalajara).

La hazaña de produjo a través de las Eliminatorias Conmebol, en la que finalizó segundo en el grupo B con 11 puntos (a uno de Brasil) y escolta de la Verdeamarela en la general. Por ende, logró la clasificación directamente. Sin embargo, en la Copa del Mundo terminó último en el grupo C con Alemania, España y Corea del Sur.

Varias personalidades y entidades se pronunciaron por la muerte del DT, entre ellas el vicepresidente del país andino Edmand Lara, el expresidente Carlos Mesa, el capitán de La Verde en 1994 Carlos Borja y hasta el Real Madrid, a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1989335985931641191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989335985931641191%7Ctwgr%5Ec78fae4a8d71992f2589ac238aa9288db49ea728%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Ffutbol-internacional%2Fmurio-xabier-azkargorta-el-tecnico-espanol-que-llevo-a-bolivia-a-su-unico-mundial-id698792.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1989328732448821635?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989328732448821635%7Ctwgr%5Ec78fae4a8d71992f2589ac238aa9288db49ea728%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Ffutbol-internacional%2Fmurio-xabier-azkargorta-el-tecnico-espanol-que-llevo-a-bolivia-a-su-unico-mundial-id698792.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AthleticClub/status/1989326198795616737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989326198795616737%7Ctwgr%5Ec78fae4a8d71992f2589ac238aa9288db49ea728%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Ffutbol-internacional%2Fmurio-xabier-azkargorta-el-tecnico-espanol-que-llevo-a-bolivia-a-su-unico-mundial-id698792.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCDEspanyol/status/1989321906151969245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989321906151969245%7Ctwgr%5Ec78fae4a8d71992f2589ac238aa9288db49ea728%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Ffutbol-internacional%2Fmurio-xabier-azkargorta-el-tecnico-espanol-que-llevo-a-bolivia-a-su-unico-mundial-id698792.html&partner=&hide_thread=false
