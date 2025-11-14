Murió Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia a su único Mundial

Este viernes murió Xabier Azkargorta, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana a un Mundial, concretamente al de Estados Unidos 1994, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo.

El Vasco es una absoluta leyenda en el fútbol de Bolivia, no sólo por el hito conseguido en el certamen mundialista, sino que también, a nivel clubes, dirigió a Bolívar -en donde consiguió los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015-, Oriente Petrolero, Sport Boys Warnes y Club Atlético Palmaflor.

Además, ofició de DT en España (Lagun Onak, Aurrerá, Nàstic, Espanyol, Real Valladolid, Sevilla, Tenerife), Chile (selección), Japón (Yokohama Marinos) y México (Chivas de Guadalajara).

La hazaña de produjo a través de las Eliminatorias Conmebol, en la que finalizó segundo en el grupo B con 11 puntos (a uno de Brasil) y escolta de la Verdeamarela en la general. Por ende, logró la clasificación directamente. Sin embargo, en la Copa del Mundo terminó último en el grupo C con Alemania, España y Corea del Sur.

Varias personalidades y entidades se pronunciaron por la muerte del DT, entre ellas el vicepresidente del país andino Edmand Lara, el expresidente Carlos Mesa, el capitán de La Verde en 1994 Carlos Borja y hasta el Real Madrid, a través de su cuenta de X.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Xabier Azkargorta. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 14, 2025

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a @laverde_fbf al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2025

Desde el #AthleticClub lamentamos el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los símbolos del fútbol vasco.

Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. — Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2025



Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. pic.twitter.com/em1o8eedMN — Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2025