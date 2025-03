Dos policías detenidos tras la denuncia del joven que dijo ser baleado por la espalda en Chimbas

Esta causa recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez de UFI Delitos Especiales. En el allanamiento que se realizó en esta seccional secuestraron escopetas y libro de guardias entre otros elementos que pueden servir en la investigación. En estos procedimiento trabajó la brigada policial de la UFI a cargo de Maximiliano Molina.

Agustín López Morales venía de la casa de su novia y unos de los policías empezaron a encerrarlo. Él, asustado, aceleró con su moto y sintió un escopetazo en la espalda. "En ningún momento me dijeron que parara". Fuentes judiciales manifestaron que este chico no tiene ningún tipo de antecedentes penales.

El impactante relato de la presunta víctima

La presunta víctima, Agustín López Morales (20) contó que le que dispararon unas diez veces con balas de goma. "Venía por Benavídez y subí a Ruta 40, alcancé a hacer 300 metros en la moto y sentí un impacto en la espalda. Venían dos motos de policías, me toqué y tenía mucha sangre. Ni siquiera prendieron las sirenas, directamente me dispararon".

"Ahí me empezaron a tirar la moto encima. Yo les decía 'por qué me hacen esto, si yo no he hecho nada', pero yo no me quería frenar del miedo que tenía", explicó a este diario.

El joven se paró en una YPF a pedir ayuda y habló con una bombera y contó que los policías de la Motorizada se fueron y no fueron contra él.

"Ahí me fui a mi casa, yo me sentía muy mal. Pero, en la YPF había una garita y el policía que estaba ahí llamó a otros policías que me los encontré recién cuando estaba llegando a mi domicilio en el barrio Santa María, Chimbas", detalló.

Esos policías a los que Agustín había ido para que lo ayuden, tampoco estuvieron ni cerca de socorrerlo y, en cambio, comenzaron otra persecución contra el joven, quizás pensando que se trataba de alguien que había robado una moto. Sin embargo, esa moto en la que circulaba, es de él y se la compró hace algunos meses.

"A ellos dos yo les grité que me habían disparado que me ayudaran, pero en vez de ayudarme también me querían tirar de la moto. Cuando llego a mi casa se meten al fondo, le pegan a mi prima. A mi casa llegaron un montón de móviles, camionetas, motos, se metieron, sacaron la moto de ellos que la habían tirado en el fondo de mi tía y, sin ningún permiso, sacan mi moto también y la suben al móvil y se van", relató.

A los diez minutos, cuando Agustín y su familia todavía seguían en shock por todo lo sucedido, tocó a su puerta el comisario de la Seccional 17: venía a pedirle disculpas, indicó. "Parece que creyeron que yo me había robado la moto. Me pidieron disculpas y me tomaron la denuncia ahí en mi casa, no querían que yo fuera a la Comisaría. Para mí ellos saben quiénes son los que me dispararon y yo tengo el cartucho de uno de los balazos de goma que me dieron", afirmó.