Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

Este lunes a primera hora se realizó la audiencia de formalización contra los efectivos policiales identificados como Martina Peralta y Alan Nieva. Estos se sumaron a los otros tres miembros policiales que están investigados por los apremios ilegales ocurridos en comisaría 6ta en perjuicio de Cristian Morales, investigación que lleva la UFI Delitos Especiales.

Como ya venía adelantando la fiscalía, las pruebas recabadas tras la formalización confirmaron que otros dos uniformados también habían sido parte de este hecho.

A Martina Peralta la acusaron de omisión de ayuda, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público. Con la prueba recabada se pudo comprobar que ella conducía el móvil policial, es decir, que fue parte de este procedimiento. Por tal razón, habría estado en conocimiento de todo lo ocurrido. Mientras que a Alana Nieva solo le achacaron el delito de omisión.

Fuentes judiciales manifestaron que con las imágenes recabadas se comprobó como los policías limpiaban la sangre que había en la seccional, entre otros movimientos dudosos, por tal razón la fiscalía a cargo de Iván Grassi (esta vez subrogado por el fiscal Francisco Micheltorena) y la ayudante fiscal Victoria Martín, pusieron la mira en estos otros dos efectivos.

Finalmente, el juez Mariano Carrera imputó a estos efectivos y los dejó en libertad, con diferentes medidas de coerción.

El fiscal Francisco Micheltorena solicitó al juez que los efectivos -si siguen en funciones- que sean enviados a otras dependencias policiales.

En esta causa ya hay otros tres policías en la mira

Los otros miembros son Cristian Aciar, Gabriel Mariño y Alejandro González. Estos también están libres. Cada uno está imputado por diferentes delitos.

Cristian Aciar: vejaciones y apremios ilegales en concursos ideal con lesiones graves agravadas, por ser cometidas por funcionarios públicos y falsificación de instrumento público y de privación ilegítima de la libertad, agravado por su condición de policías y en concurso real. En calidad de participe necesario.

Gabriel Mariño: vejaciones y apremios ilegales en concursos ideal con lesiones graves agravadas, por ser cometidas por funcionarios públicos y falsificación de instrumento público y de privación ilegítima de la libertad, agravado por su condición de policías y en concurso real. En calidad de autor.

Alejandro González: vejaciones y apremios ilegales en concurso ideal con lesiones graves. En calidad de participe necesario.