Así fue el momento en que un civil enfrentó a un atacante en el atentado de Bondi Beach

En medio del ataque terrorista antisemita ocurrido este domingo en la playa de Bondi Beach , en Sídney, Australia, durante una celebración judía de Hanukkah , se conoció la acción decisiva de un civil que logró desarmar a uno de los agresores mientras disparaba contra los asistentes.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre se acerca por detrás del atacante sin ser advertido, lo inmoviliza y logra quitarle el arma larga con la que estaba disparando. Luego, el civil apunta al agresor con la misma arma, mientras el atacante se aleja del lugar.

Según trascendió, el hombre que intervino no tendría experiencia en el manejo de armas. Tras reducir al terrorista, levantó una de sus manos para llamar la atención de la policía, en un gesto que reflejó tanto la tensión del momento como la improvisación de su accionar.

De acuerdo a información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el ataque se produjo durante la mañana, cuando dos hombres armados abrieron fuego en un espacio público, provocando una masacre. La Policía de Nueva Gales del Sur informó a través de la red social X que el saldo preliminar es de once personas fallecidas y al menos 29 heridas.

La fuerza de seguridad detalló que “dos hombres dispararon contra un lugar público en la playa de Bondi”, y confirmó que entre los fallecidos se encuentra un hombre que sería uno de los atacantes. En tanto, el segundo presunto tirador fue detenido y permanece en estado crítico.

Además, las autoridades confirmaron la existencia de otros once heridos, entre ellos dos efectivos policiales, mientras continúa la investigación para esclarecer las motivaciones y el desarrollo completo del atentado, ocurrido en el marco de una festividad religiosa.