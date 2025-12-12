viernes 12 de diciembre 2025

Tecno

Sin audífonos especiales, cómo escuchar traducción simultánea en 70 lenguas

Google Traslate rompió la barrera idiomatica con este servicio de traducción simultánea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Google busca eliminar las barreras del idioma con una nueva función en su app Traductor que permite escuchar traducciones en tiempo real usando cualquier modelo de audífonos.

Esta herramienta mantiene el tono, el énfasis y la cadencia original del hablante, logrando traducciones más naturales y fáciles de seguir palabra por palabra.

Con dicha función puedes mantener conversaciones en otros idiomas, escuchar conferencias o ver películas extranjeras, simplemente colocándote los auriculares, abriendo la app Traductor, seleccionando ‘Traducción en vivo’ y recibiendo la traducción inmediata en tu idioma preferido.

image

Google indicó que la versión beta ya está disponible en la app Traductor para Android en Estados Unidos, México e India, es compatible con más de 70 idiomas y funciona con cualquier par de auriculares. Se espera que esta función llegue a dispositivos iOS y a más países en 2026.

Cómo activar la traducción en vivo de Google

Para activar la traducción en vivo de Google, sigue estos pasos:

  • En tu teléfono o tableta Android, abre la aplicación Traducir.
  • En la parte inferior, selecciona los idiomas que utilizarás en la conversación.
  • Toca la opción ‘Traducción en vivo’ en la parte inferior de la pantalla.
  • El micrófono detectará automáticamente cuándo termina un idioma y comienza el otro.
  • Para escuchar una traducción, pulsa sobre cualquier parte del texto traducido.
  • Si deseas pausar o reanudar la traducción, toca ‘Hablar‘.
  • Para salir de la traducción en vivo, toca ‘Atrás’ en la parte superior de la pantalla.

Google explica que “de forma predeterminada, el idioma del discurso se detecta automáticamente entre los dos idiomas seleccionados“.

Qué otras nuevas funciones llegan al traductor de Google

Además de la traducción en vivo compatible con cualquier audífono, la aplicación Traductor de Google incorpora nuevas funciones.

Google Translate ahora utiliza las capacidades avanzadas de Gemini para mejorar las traducciones de frases con significados más complejos, como modismos, expresiones locales y jergas.

Por ejemplo, si necesitas traducir un modismo en inglés como “stealing my thunder”, ahora obtendrás una traducción más natural y precisa, en lugar de una interpretación literal.

Gemini analiza el contexto y te ofrece una traducción que refleja el verdadero sentido de la expresión.

Además, la app Traducir amplía sus herramientas de aprendizaje de idiomas. Desde hoy, los usuarios reciben comentarios mejorados y consejos útiles basados en la práctica oral.

También podrás desafiarte y alcanzar tus metas registrando cuántos días consecutivos has dedicado al aprendizaje, lo que te permite visualizar tu progreso y constancia con claridad.

Por último, la aplicación extiende estas capacidades a casi 20 nuevos países, entre ellos Alemania, India, Suecia y Taiwán, para que más personas puedan mejorar sus habilidades lingüísticas.

Entre las combinaciones destacadas están inglés a alemán y portugués; y de bengalí, chino mandarín (simplificado), neerlandés, alemán, hindi, italiano, rumano y sueco a inglés.

Cómo aprender idiomas con Google

Google presentó tres nuevas herramientas de inteligencia artificial para aprender idiomas como inglés, español, chino, ruso o portugués, de manera dinámica y entretenida. Estas experiencias gratuitas están disponibles en la plataforma Google Labs, formando parte de un experimento de la compañía basado en IA.

Herramientas disponibles:

  • Tiny Lesson.

Ofrece vocabulario útil, expresiones frecuentes y sugerencias gramaticales adaptadas a diferentes situaciones del día a día. Su objetivo es facilitar el aprendizaje en contextos concretos como conversaciones diarias, viajes o situaciones laborales, sin depender de lecciones convencionales.

  • Slang Hang.

Permite explorar el idioma en su uso cotidiano e informal, mostrando cómo hablan realmente las personas en contextos locales. Al simular diálogos naturales, ayuda a entender mejor la cultura y a lograr una comunicación más fluida y cercana al habla nativa.

  • Word Cam.

Con solo tomar una foto, la inteligencia artificial identifica los objetos presentes y enseña sus nombres en el idioma elegido. Así, los usuarios adquieren vocabulario práctico relacionado con su entorno y situaciones comunes.

