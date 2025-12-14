domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atentado

Conmoción en Australia: un padre y su hijo, detrás del ataque antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

El atentado ocurrió en Bondi Beach y provocó decenas de heridos. Las víctimas fatales tenían entre 10 y 87 años. Uno de los agresores fue abatido y el otro permanece detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-14 215445

Australia atraviesa horas de profundo impacto tras el ataque armado registrado en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, donde al menos 15 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas. Este domingo, la Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que el atentado de carácter antisemita fue cometido por un padre y su hijo, un dato que agravó aún más la conmoción pública.

Lee además
asi fue el momento en que un civil enfrento a un atacante en el atentado de bondi beach
Imagenes sensibles

Así fue el momento en que un civil enfrentó a un atacante en el atentado de Bondi Beach
conmocion en australia: al menos 11 muertos tras un ataque armado
Gravísimo

Conmoción en Australia: al menos 11 muertos tras un ataque armado

El hecho se produjo en una zona turística del este de la ciudad y obligó a un amplio operativo de seguridad. Según informaron las autoridades, uno de los atacantes murió tras ser abatido por la Policía, mientras que el segundo fue detenido y permanece bajo custodia. El área fue inmediatamente acordonada y se pidió a la población evitar el lugar mientras continuaban las tareas de emergencia y peritaje.

En un primer reporte oficial, la fuerza policial confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 15 y que al menos 29 personas resultaron heridas por disparos. Con el correr de las horas, las autoridades sanitarias precisaron que 42 personas permanecen internadas en distintos hospitales de la región, algunas de ellas en estado crítico.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, junto al premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, brindaron declaraciones para confirmar la magnitud de la tragedia. Ambos detallaron que las edades de las personas fallecidas oscilan entre los 10 y los 87 años, un dato que refleja el carácter indiscriminado del ataque. “Es una de las jornadas más oscuras que recuerda nuestro país”, señaló Albanese.

Desde la Policía de Nueva Gales del Sur indicaron que el atentado está siendo investigado como un acto de odio con motivación antisemita. En ese sentido, remarcaron que se analizan los vínculos, antecedentes y posibles conexiones ideológicas de los agresores, además de determinar si actuaron de manera aislada o con apoyo externo.

El ataque reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la violencia motivada por el odio religioso en Australia, un país que en los últimos años ha enfrentado episodios similares, como el atentado de Christchurch en 2019, que marcó un punto de inflexión en las políticas de control de armas en la región.

Mientras continúan las investigaciones judiciales, el Gobierno nacional y las autoridades locales decretaron medidas especiales de seguridad y acompañamiento a las víctimas y sus familias. En paralelo, líderes políticos y comunitarios hicieron un llamado a la unidad y repudiaron el ataque, al que calificaron como un golpe directo contra la convivencia y los valores democráticos del país.

Temas
Seguí leyendo

Un tiroteo en un campus universitario de Estados Unidos dejó al menos dos muertos y varios heridos de gravedad

Chile, en medio de una definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India

Impactante movilización en Portugal contra la reforma laboral

Derrota de Trump en Miami: Después de casi 30 años eligieron alcaldesa demócrata

Sin audífonos especiales, cómo escuchar traducción simultánea en 70 lenguas

Messi inaugurará su estatua de ¡casi 50 metros!

Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi fue el momento en que un civil enfrento a un atacante en el atentado de bondi beach
Imagenes sensibles

Así fue el momento en que un civil enfrentó a un atacante en el atentado de Bondi Beach

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados
Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

Fuente: Diario Uno
Ola delictiva

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Por Redacción Tiempo de San Juan
El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional
Ficción local

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado

La obstetra Daniela Saldívar y el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, médicos condenados por mala praxis en San Juan.  video
Percepciones

San Juan, con opiniones divididas sobre los casos de mala praxis

Imagen cortesía Google Maps.
En el microcentro

Un ladrón atacó con una pistola a un comerciante en Galería Laprida