Messi inaugurará su estatua de ¡casi 50 metros!

Lionel Messi hace historia dentro y fuera de la cancha en cada rincón del planeta. Este sábado, el astro argentino inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de altura en su honor en la ciudad de Calcuta, India, en el inicio de una gira que ya genera furor entre los fanáticos locales.

La escultura, realizada en hierro y con una imponente imagen de Messi levantando la Copa del Mundo, se convertirá en uno de los homenajes más grandes que recibió el capitán de la Selección argentina. Por cuestiones de seguridad, el delantero de 38 años no estará presente en persona, pero participará de la ceremonia de manera remota.

Una gira que despierta pasión en India

La gira, bautizada GOAT (siglas en inglés para “el Mejor de Todos los Tiempos”), llevará el nombre de Messi por cuatro ciudades indias: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En cada parada, se espera una verdadera fiesta popular y la presencia de miles de hinchas que sueñan con ver, aunque sea de lejos, a su máximo ídolo.

En Calcuta, la locura por Messi no tiene límites. Se montó una zona especial para fanáticos con una réplica a tamaño real del crack sentado en un trono y hasta una recreación de su casa en Miami, con maniquíes de sus familiares. “Poder ver a mi ídolo será un sueño hecho realidad”, contó Samir Nandy, un fanático de 64 años.

El detrás de escena de la estatua y la agenda de Messi

El principal escultor de la obra, Monti Paul, reveló que trabajó durante 40 días para terminar la estatua. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, aseguró.

Messi, que también tendrá encuentros con superestrellas de Bollywood y del mundo del cricket, expresó su alegría por este homenaje: “India es un país muy especial y guarda buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, dijo en un comunicado oficial.

Messi visitó la India en 2011 y específicamente la ciudad Calcuta, que fue simbólicamente fuerte en su carrera. Allí fue consagrado como nuevo capitán permanente de la Selección en un amistoso disputado frente a Venezuela el 2 de septiembre en el partido debut del ciclo de Alejandro Sabella.

Después de la inauguración en Calcuta, el capitán de la Albiceleste seguirá su recorrido por Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Según trascendió, podría mantener una reunión con el primer ministro Narendra Modi durante su paso por la capital india.