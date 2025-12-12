viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cosa de locos

Messi inaugurará su estatua de ¡casi 50 metros!

Mirá qué país decidió homenajear a Lionel Messi con una obra faraónica, que el 10 inaugurará vía remota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Messi hace historia dentro y fuera de la cancha en cada rincón del planeta. Este sábado, el astro argentino inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de altura en su honor en la ciudad de Calcuta, India, en el inicio de una gira que ya genera furor entre los fanáticos locales.

Lee además
con messi a la cabeza, el inter miami se consagro campeon de la mls
Por primera vez

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS
cual es el deseo de lionel messi tras salir campeon con el inter miami de la mls
Messi, campeón

Cuál es el deseo de Lionel Messi tras salir campeón con el Inter Miami de la MLS

La escultura, realizada en hierro y con una imponente imagen de Messi levantando la Copa del Mundo, se convertirá en uno de los homenajes más grandes que recibió el capitán de la Selección argentina. Por cuestiones de seguridad, el delantero de 38 años no estará presente en persona, pero participará de la ceremonia de manera remota.

image

Una gira que despierta pasión en India

La gira, bautizada GOAT (siglas en inglés para “el Mejor de Todos los Tiempos”), llevará el nombre de Messi por cuatro ciudades indias: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En cada parada, se espera una verdadera fiesta popular y la presencia de miles de hinchas que sueñan con ver, aunque sea de lejos, a su máximo ídolo.

En Calcuta, la locura por Messi no tiene límites. Se montó una zona especial para fanáticos con una réplica a tamaño real del crack sentado en un trono y hasta una recreación de su casa en Miami, con maniquíes de sus familiares. “Poder ver a mi ídolo será un sueño hecho realidad”, contó Samir Nandy, un fanático de 64 años.

El detrás de escena de la estatua y la agenda de Messi

El principal escultor de la obra, Monti Paul, reveló que trabajó durante 40 días para terminar la estatua. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, aseguró.

Messi, que también tendrá encuentros con superestrellas de Bollywood y del mundo del cricket, expresó su alegría por este homenaje: “India es un país muy especial y guarda buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, dijo en un comunicado oficial.

Messi visitó la India en 2011 y específicamente la ciudad Calcuta, que fue simbólicamente fuerte en su carrera. Allí fue consagrado como nuevo capitán permanente de la Selección en un amistoso disputado frente a Venezuela el 2 de septiembre en el partido debut del ciclo de Alejandro Sabella.

Después de la inauguración en Calcuta, el capitán de la Albiceleste seguirá su recorrido por Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Según trascendió, podría mantener una reunión con el primer ministro Narendra Modi durante su paso por la capital india.

Seguí leyendo

Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo

Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast cerraron sus campañas y ya preparan el día después

Afirman que Maduro le ofreció a Trump irse de Venezuela a cambio de una "amnistía"

"Las vacunas siguen siendo esenciales": la OMS alerta por el aumento global de la variante H3N2 de la gripe

Vuelven los barbijos a España por la epidemia de la variante K del virus H3N2 de la gripe A

Insólito: un paracaidista quedó colgado de un semáforo en plena Ciudad de México

La guerra entre Tailandia y Camboya sigue sumando muertos, heridos, y desplazados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La activista iraní Narges Mohammadi interviene durante la primera conferencia sobre violaciones de derechos humanos.
En Teherán

Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Te Puede Interesar

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson
Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio
De cara a las fiestas

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico
Reunión

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión