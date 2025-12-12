viernes 12 de diciembre 2025

En Teherán

Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La activista iraní Narges Mohammadi interviene durante la primera conferencia sobre violaciones de derechos humanos.

Irán ordenó el arresto de Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, según denunciaron desde la fundación que lleva su nombre.

Indicaron que fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros (420 millas) al noreste de Teherán, la capital, mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que recientemente fue encontrado muerto en circunstancias poco claras.

Hasta el momento, Irán dijo nada sobre la detención de Mohammadi, de 53 años. No se sabe si las autoridades la devolverían inmediatamente a prisión para cumplir el resto de su condena.

Sin embargo, su detención se produce en medio de una ola de represión contra intelectuales y otras personas por parte de Teherán, mientras el país enfrenta sanciones, una economía debilitada y el temor del reinicio de la guerra con Israel. El arresto de Mohammadi podría aumentar la presión de Occidente en un momento en que Irán ha señalado repetidamente que quiere establecer nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, algo que aún no ha sucedido.

Sus seguidores señalaron el viernes que Mohammadi fue “detenida violentamente hoy por fuerzas de seguridad y la policía”. Afirmaron que otros activistas también fueron arrestados en una ceremonia en honor a Khosrow Alikordi, un abogado iraní de 46 años y defensor de los derechos humanos que radicaba en Mashhad.

“La Fundación Narges pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas que asistían a una ceremonia para rendir homenaje y demostrar solidaridad”, se indica en un comunicado. “Su arresto constituye una grave violación de las libertades fundamentales”.

Alikordi fue encontrado muerto a principios de este mes en su oficina, y las autoridades de Razavi Khorasan describieron su muerte como un ataque al corazón. Sin embargo, su muerte coincidió con una intensificación en las medidas de seguridad, lo que generó preguntas. Más de 80 abogados firmaron un comunicado en el que exigen más información.

“Alikordi era una figura prominente en la comunidad de defensores de los derechos humanos de Irán”, dijo el jueves el Centro para los Derechos Humanos de Irán, con sede en Nueva York. “En los últimos años, había sido arrestado, acosado y amenazado repetidamente por fuerzas de seguridad y judiciales”.

En imágenes tomadas presuntamente en la ceremonia, Mohammadi aparece con un micrófono, hablando ante la multitud reunida sin llevar la cabeza cubierta con el hijab, o velo islámico. Comenzó a pedir a la multitud que coreara el nombre de Majidreza Rahnavard, un hombre al que las autoridades colgaron de una grúa en una ejecución pública en 2022.

En las imágenes publicadas por su fundación también aparece sin hijab, rodeada de una gran multitud.

Mohammadi había estado de permiso médico durante meses

Los seguidores habían advertido durante meses que Mohammadi corría el riesgo de ser enviada nuevamente a prisión tras recibir un permiso en diciembre de 2024 por preocupaciones médicas.

Aunque el permiso era solo por tres semanas, el tiempo de Mohammadi fuera de prisión se alargó, posiblemente mientras activistas y potencias occidentales presionaban a Irán para mantenerla libre. Permaneció fuera de prisión incluso durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, ocurrida en junio.

Mohammadi continuó con su activismo con protestas públicas y apariciones en medios internacionales, incluso manifestándose en un momento frente a la notoria prisión de Evin en Teherán, donde había estado detenida.

La activista cumplía una condena de 13 años y nueve meses por cargos de colusión contra la seguridad del estado y propaganda contra el gobierno de Irán. También había apoyado las protestas nacionales provocadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, en las que muchas mujeres desafiaron abiertamente al gobierno al no usar el hijab.

Mohammadi sufrió múltiples ataques cardíacos mientras estaba encarcelada antes de someterse a una cirugía de emergencia en 2022. A finales de 2024, su abogado reveló que los médicos habían hallado una lesión ósea que temían podría ser cancerosa y que luego fue extirpada.

“Los médicos de Mohammadi prescribieron recientemente una extensión de su permiso médico por al menos seis meses más para realizar exámenes médicos exhaustivos y periódicos, incluyendo el monitoreo de la lesión ósea que fue extirpada de su pierna en noviembre, sesiones de fisioterapia para recuperarse de la cirugía y atención cardíaca especializada”, declaró la Coalición Libertad para Narges a finales de febrero de 2025.

Ingeniera de formación, Mohammadi fue encarcelada 13 veces y condenada en cinco ocasiones. En total, fue sentenciada a más de 30 años de prisión. Su último encarcelamiento comenzó cuando fue detenida en 2021 tras asistir a una ceremonia en honor de una persona asesinada en protestas nacionales.

FUENTE: Clarín con información de AP

