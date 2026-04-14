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Salud

Asumió el nuevo director del Hospital de Albardón

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, entregó la resolución de designación al profesional Guillermo Ariel Leonardo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la mañana de este martes 14 de abril, en la sala de situaciones del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Ariel Leonardo asumió formalmente como director del Hospital Dr. José Giordano de Albardón.

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El director recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, quien estuvo acompañado por los secretarios y la jefa de la Zona Sanitaria III, Ivone García.

Durante el acto, el ministro destacó la labor de la directora saliente y remarcó la gran responsabilidad que implica ocupar el cargo de tan importante hospital departamental. “El eje central de nuestra labor es el paciente, no debemos olvidar que nuestro objetivo principal dentro del sistema de salud”, afirmó el ministro de Salud.

El doctor Guillermo Leonardo es médico clínico y diabetólogo con experiencia desde 2002. En su trayectoria se ha desempeñado como médico en varios hospitales.

En la oportunidad, el Dr. Leonardo expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él por parte de las autoridades ministeriales, y dejó en claro que su objetivo es lograr un equipo de confianza con ganas de trabajar para solucionar los problemas de la población.

El acto contó con la presencia del secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario de Planeamiento, Gaston Jofré; el secretario Administrativo, Sebastián Godoy; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; además de familiares del Dr. Leonardo.

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