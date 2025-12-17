miércoles 17 de diciembre 2025

Investigación

Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Ocurrió en la madrugada de este miércoles en un establecimiento ubicado en el barrio La Perla. También hay varios heridos de diversa consideración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
 Se investigan las causas del trágico incendio en Mar del Plata, en el que fallecieron cuatro mujeres.

 

La ciudad bonaerense de Mar del Plata fue el trágico epicentro de un incendio ocurrido en un geriátrico, que dejó el saldo de cuatro mujeres muertas y varios heridos de diversa consideración.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles en la residencia geriátrica “Sagrada Familia”, ubicada en el barrio La Perla. En tanto, 15 policías que socorrieron a las víctimas fueron trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo, y uno de ellos quedó internado pero está fuera de peligro.

¿Cómo fue el siniestro?

El fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y rápidamente se extendió por el resto del establecimiento, ubicado en Jujuy 1157, que cuenta con dos pisos y 27 habitaciones.

Al lugar arribó personal del SAME y varias dotaciones de Bomberos para socorrer a las víctimas. Cuando apagaron las llamas, encontraron a tres mujeres sin vida: dos de 95 años y una de 80. Asimismo, otra de 79, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos, luego de ser trasladada.

La compleja situación hizo que trabajaran de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia y se sumaron a los mencionados, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaria de Seguridad y el área de Desarrollo Social.

Al momento del accidente, residían 38 adultos mayores en el geriátrico, y por ende, familiares de algunos residentes afectados fueron a retirarlos de urgencia, mientras que los restantes fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.

“Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”, indicó Rodrigo Gonçalvez, el secretario de Seguridad del municipio, en declaraciones a Radio Brisas.

Versiones preliminares señalan que el incendio se podría haberse provocado porque alguien fumó en el interior de la residencia. “Fue una respuesta eficaz en una situación extrema”, concluyó el funcionario municipal.

El personal de científica trabajó en el lugar para determinar las causas del hecho.

FUENTE: Crónica

