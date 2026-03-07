Fuerte sismo en La Rioja movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Un sismo de magnitud 5.3 se registró durante la tarde de este sábado en la región de La Rioja y pudo percibirse en distintas zonas de San Juan , según datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:13:25 (hora local) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sudoeste de Chepes , en territorio riojano. Además, se ubicó a 155 kilómetros al este de la ciudad de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis .

De acuerdo con la información preliminar, el temblor se produjo a una profundidad de 147 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido en varias provincias de la región, aunque con distinta intensidad.

En San Juan, algunos vecinos reportaron haber sentido el movimiento de manera leve.