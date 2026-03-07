sábado 7 de marzo 2026

Aprender, Trabajar y Producir

Lanzan 100 cursos gratuitos para formarse en San Juan, desde soldadura hasta marketing digital: cómo anotarse

El programa provincial suma nuevas propuestas formativas para personas de 18 a 65 años, con talleres vinculados a distintos sectores productivos. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Por iniciativa del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se amplía la oferta de cursos y capacitaciones para sanjuaninos que tengan entre 18 y 65 años. Toda la información sobre los talleres está disponible en https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar y las inscripciones se habilitarán a partir de las 9 hs del martes 10 de marzo.

Este programa no es solo una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.

Con "Aprender, Trabajar, Producir", San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de su gente, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia. La propuesta por departamento contempla las siguientes capacitaciones:

Albardón

- Panadería Básica

- Service y Reparación de Lavarropas

- Soldadura Básica para Jóvenes

- Operario en Servicios Edilicios Generales

- Computación II

Angaco

- Soldadura II

- Domótica / Automatización Inteligente

- Repostería Artesanal

- Marketing Digital y Ventas Online

Calingasta

- Mantenimiento Integral de Complejos Turísticos

- Atención al Huésped

- Agro

Capital

- Automatización Domótica

- Soldadura I

- Soldadura II - Avanzada

- Electricidad Industrial I

- Electricidad Industrial II

Caucete

- Electricidad Básica

- Panadería Regional

- Reparación y Service de Lavarropas

- Soldadura I

- Marketing y Promoción Turística Local

Chimbas

- Panadería Básica

- Mantenimiento Edilicio Integral

- Instalación de Sistemas de Seguridad Residencial

- Soldadura y Herrería para Mujeres

- Barbería

Iglesia

- Mantenimiento Integral de Cabañas

- Repostería

- Técnicas de Atención al Huésped

- Marketing Digital y Comercio Electrónico

Jáchal

- Gastronomía Básica I

- Electricidad básica

- Mecánica de Motos

- Elaboración de dulces y productos regionales

- Técnicas de Atención al Huésped

- Mantenimiento de Equipos de Riego

- Operador Máquinas Textiles - Nivel básico

- Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas

- Alfabetización digital I

9 de Julio

- Electricidad I

- Pastelería para Eventos

- Electricidad II

- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Pocito

- Soldadura inicial - Nivel I

- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

- Técnicas Avanzadas de Repostería

- Soldadura Aplicada a Maquinarias Agrícolas - Nivel II

- Manipulación de alimentos

Rawson

- Operador de maquinarias Textiles

- Soldadura básica para mujeres

- Cuidado de adultos mayores

- Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado

- Mantenimiento Edilicio Integral

Rivadavia

- Mantenimiento Edilicio Integral

- Gastronomía

- Peluquería-Barbería

- Domótica e Instalación de Sistemas de Seguridad

- Atención Gastronómica y Servicio de Salón

San Martín

- Apicultura

- Mantenimiento Edilicio Integral

- Mantenimiento de Equipos de Riego

- Marketing y Ventas Aplicadas al Turismo

Santa Lucía

- Técnicas en Panificación

- Sistemas de Climatización I: Aire acondicionado

- Alfabetización Digital I

- Técnicas de Oratoria y Liderazgo

- Peluquería-Barbería

- Auxiliar en Técnicas en Higiene y Seguridad

- Técnicas en Tejido Artesanal

- Atención Gastronómica y Servicio de Salón

Sarmiento

- Soldadura Básica

- Atención al Cliente y Oratoria

- Plomería

- Tractorista

Ullum

- Mantenimiento Integral de Cabañas

- Atención al Huésped

- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Valle Fértil

- Operario Apícola

- Soldadura Básica

- Mantenimiento Integral de Cabañas

25 de Mayo

- Soldadura Básica I

- Gastronomía

- Soldador Herrero II

- Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado

Zonda

- Gastronomía Regional

- Marketing Digital para Turismo Rural

- Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas

