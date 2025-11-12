Milagro en la Ruta 40: un auto fue arrastrado por un camión, pero nadie resultó herido

Un camión arrastró a un auto en plena Ruta 40, en zona de Sarmiento, y nadie resulto herido. Foto: captura Canal 13.

Un impresionante accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 12 de noviembre sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 4 kilómetros de la localidad de El Cerrillo, en el departamento Sarmiento.

El siniestro involucró a un camión de gran porte y a un automóvil marca Peugeot, que circulaban en el mismo sentido. Según el periodista sarmientino Leopoldo Quiroga, el camión se dirigía hacia la Capital y, al intentar doblar hacia la derecha, el conductor del Peugeot no advirtió la maniobra, quedando el vehículo liviano enganchado y siendo arrastrado varios metros.

Afortunadamente, el hecho no tuvo consecuencias trágicas. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad. Ambos resultaron ilesos y solo se llevaron un gran susto.

Las autoridades trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y determinar las causas exactas del accidente.