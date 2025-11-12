miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Sarmiento

Milagro en la Ruta 40: un auto fue arrastrado por un camión, pero nadie resultó herido

El impresionante accidente ocurrió en la mañana de este miércoles, a unos 4 kilómetros de la localidad de El Cerrillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camión arrastró a un auto en plena Ruta 40, en zona de Sarmiento, y nadie resulto herido. Foto: captura Canal 13.

Un camión arrastró a un auto en plena Ruta 40, en zona de Sarmiento, y nadie resulto herido. Foto: captura Canal 13.

Un impresionante accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 12 de noviembre sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 4 kilómetros de la localidad de El Cerrillo, en el departamento Sarmiento.

Lee además
la victima y el asesino del crimen de pocito eran amigos: el enfrentamiento fue en plena ruta 40
Terrible

La víctima y el asesino del crimen de Pocito eran amigos: el enfrentamiento fue en plena Ruta 40
La Ruta 40 Norte, camino a Jáchal, una de las más peligrosas por falta de mantenimiento en San Juan. Orrego planteará a Santilli poder hacer arreglos. 
Encuentro clave

San Juan negocia con la Rosada: Orrego busca con Santilli definiciones en obras y pago de deudas

El siniestro involucró a un camión de gran porte y a un automóvil marca Peugeot, que circulaban en el mismo sentido. Según el periodista sarmientino Leopoldo Quiroga, el camión se dirigía hacia la Capital y, al intentar doblar hacia la derecha, el conductor del Peugeot no advirtió la maniobra, quedando el vehículo liviano enganchado y siendo arrastrado varios metros.

Afortunadamente, el hecho no tuvo consecuencias trágicas. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad. Ambos resultaron ilesos y solo se llevaron un gran susto.

Las autoridades trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y determinar las causas exactas del accidente.

Temas
Seguí leyendo

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Nicolás Occhiato rompió el silencio y contó el verdadero motivo por el que bajaron a la China Suárez del streaming

Condenan al "pistolero de Chimbas" por amenazar a vecinos y violar la prisión domiciliaria

Dos niños de 9 y 10 años, víctimas de un grave caso de grooming: en la mira, un cordobés que se hacía pasar por una nena llamada "Camila"

El Colegio de Psicólogos de San Juan denunciará al español Fernández y a otros dos por ejercicio ilegal de la profesión

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Violento choque en una peligrosa esquina de Trinidad

Detienen a los Cuello por entrar a robar en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cae gabriel paredes, conocido como el terror de caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland
Justicia

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Por Carla Acosta
El EPRE realizó relevamientos en Calingasta y detectó deficiencias en la red eléctrica que derivaron en una intimación a Naturgy.
Decisión

Calingasta, en crisis eléctrica: por mala calidad del servicio el EPRE obliga a Naturgy a presentar un plan de obras

San Juan se ubica entre las diez provincias con mayor peso industrial de Argentina, según un estudio de Fundar que analizó la estructura productiva nacional.
Radiografía

El mapa industrial argentino, y ¿qué papel juega San Juan?

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes
Sueldos

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Este miércoles, alumnos sanjuaninos responden las Pruebas Aprender 2025.
Educación

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025