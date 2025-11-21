viernes 21 de noviembre 2025

Video

Así se preparó Ciro y Los Persas para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez calentó motores en el Estadio del Bicentenario, donde este viernes cerrará la segunda noche. Los detalles de esta jornada, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la antesala de una de las noches más esperadas de la Fiesta Nacional del Sol 2025, Ciro y Los Persas compartieron imágenes de su preparación para el gran show de este viernes en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Entre bajos, batería y toda la energía característica del rock nacional, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez mostró parte del ensayo previo, con las montañas sanjuaninas recortándose detrás como un telón imponente que anticipa otra jornada a puro espectáculo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991999657250324678&partner=&hide_thread=false

La presentación se dará en el marco de la segunda noche de la FNS, que esta vez se vivirá con absoluta normalidad, luego de que el jueves la Feria fuera suspendida por el fuerte viento Sur. Tras la confirmación oficial de las autoridades, los festejos se desarrollan plenamente tanto en el predio del Estadio como en el Velódromo Vicente Chacay.

Horarios de la segunda jornada

  1. Apertura del predio: 19.
  2. Espectáculo Central: desde las 21:30 en el Velódromo, con el guion “Ay San Juan, mi tierra querida” y un segundo acto centrado en la temática “Amo tus paisajes”.
  3. Escenario principal del estadio: arranca 21:45 con Kbsonia. Luego actuarán Vía 66, Walter Vilches y Mateo Pintor, Ale Segovia con su “Tributo a Páez”, “Los Mentidores” de José Palazzo y Estelares, antes del cierre estelar con Ciro y Los Persas.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en Autoentrada o en las boleterías del Estadio del Bicentenario.

Feria y Espectáculo Central: $5.000 (menores de 6 años gratis).

Estadio (incluye acceso a la Feria y al Espectáculo Central):

  • Popular norte y sur: $10.000
  • Campo (de pie): $25.000
  • Platea alta: $30.000
  • Platea baja numerada: $35.000

Además, hay financiación con Visa o Mastercard del Banco San Juan en 3 cuotas sin interés (hasta 5 entradas por persona).

Para personas con discapacidad, se dispusieron más de 230 lugares distribuidos entre el Velódromo, el Estadio y las tribunas.

Accesos y circulación

El acceso principal para el público será por Ruta Nacional 40, con salidas señalizadas hacia calles 6 y 7. También se puede ingresar por calle General Acha hacia el estacionamiento o desde Mendoza hacia el este por calles 6 y 7.

No habrá circulación vehicular en el lateral este de Ruta 40 entre calles 6 y 7.

Transporte

Habrá taxis, remises y un amplio operativo de colectivos de la Red Tulum, gratuitos y distribuidos por grupos de colores:

  • Magenta: Capital y Rivadavia
  • Verde: Chimbas y Albardón
  • Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio
  • Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento

Las unidades funcionarán de 18 a 22 hacia el Estadio y desde las 19 hasta después del cierre artístico.

Elementos permitidos y prohibidos

  • Permitidos: mate, termo vacío, repelente, protector solar, mochilas medianas, cochecitos, medicamentos, mantas pequeñas y baterías portátiles.
  • Prohibidos: bebidas alcohólicas, termos con líquido, heladeritas, reposeras, monopatines, pirotecnia, palos, drones, elementos punzantes y equipos fotográficos profesionales, entre otros.
Temas
