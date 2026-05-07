Acciones y bonos argentinos cerraron a la baja, mientras el riesgo país superó los 520 puntos

Cerró una jornada negativa para Argentina en Wall Street, ya que tanto los bonos soberanos como las acciones argentinas en dólares cayeron.

Mercados Tras una notificación de la agencia Fitch suben bonos argentinos y baja el Riesgo País

Economía El riesgo país perforó los 540 puntos pese a la caída de acciones argentinas en Wall Street

Se dio en medio de una jornada signada por una mejora en la calificación de la deuda argentina, que Fitch había comunicado desde “CCC+” a “B-”.

Por otra parte, en cuanto a los mercados internacionales, la expectativa se mantiene a la espera de decisiones concretas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán; tras un posible acuerdo de paz, se había promovido un significativo repunto en las operaciones en la jornada de ayer.

Mientras el petróleo cotizó nuevamente en baja, el precio del Brent perforó una vez más los US$100 por barril.

De esta manera, los ADR de Argentina fueron a la baja: Transportadora de Gas del Sur (-3,6%), Edenor (-3,3%) e YPF (-2,8%).

A su vez, los bonos cayeron hasta 0,4% en Wall Street. En este marco, el riesgo país subió un 1,6% y llegó a los 522 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Además, el S&P Merval también mermó un 1,8% hasta los 2.828.977,16 puntos, mientras que las acciones que más bajaron en la Bolsa porteña fueron: Transportadora de Gas del Norte (-3,7%), Transportadora de Gas del Sur (-3,5%) y Central Puerto (-2,7%).

Por otro lado, en cuanto al crudo Brent de referencia en Argentina, retrocedió un 4,5% hasta los US$96,59 por barril y el petróleo West Texas Intermediate (WTI) también bajó un 4,7% hasta los US$90,61.